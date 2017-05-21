Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шалимов: «Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, да»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 30-го тура РФПЛ против «Томи» (5:1) прокомментировал концовку чемпионата и свое будущее в клубе.

    Мы будем об этом (неудачной концовке сезона) думать, сейчас точного ответа нет. В важнейших играх, когда наступает ответственность и нужна психология победителей, мы оступились. Объяснить четко это невозможно сейчас, но это была проблема. Останусь ли я дальше в команде? Как все пока складывается, да», – сказал тренер.

    48-летний россиянин возглавил «быков» в сентябре 2016 года.

    Источник: YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 20:42
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 22 мая 2017, 09:57

      Уже высказывал ранее свое мнение: Краснодару нужно менять Шалимова. В Европе с таким тренером делать клубу нечего, да и за еврозону сейчас зацепились случайно, только потому что Ростов в последем туре оступился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 мая 2017, 09:13

      Краснодару нужен более опытный и сильный тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 22 мая 2017, 07:55

      Как интересно: команды, чьи тренеры стояли на вылет, выигрывают в последнем туре, да еще в гостях - Рубин, Зенит, Краснодар... По ходу дела, игроки не хотят сливать тренеров?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 05:15

      Ростов конечно учудил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 21 мая 2017, 22:02

      зря.... Краснодару нужен новый креативный тренер!!!

      Шалимов попросту не тянет....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 21 мая 2017, 22:02

      "В важнейших играх, когда наступает ответственность и нужна психология победителей, мы оступились." - Какие замечательные слова!

      ...

      Краснодару нужен тренер с психологией победителя! Шалимов умный, толковый мужик, но умный и толковый - мало! Его уровень 5-15 место РФПЛ. Нам нужен харизматичный ТОП тренер.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 21 мая 2017, 21:35

      Шалимов чуть не спалил Краснодар,спасибо Томь и Ростов! Шалимов не тянет эту должность,будем надеяться,что будет Курбан!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 21 мая 2017, 21:22

      Скажи спасибо Оренбургу

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Dmirubo 21 мая 2017, 21:28

      И РОСТОВУ!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 21 мая 2017, 21:22

      жаль Ростов не попал в ЛЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 мая 2017, 21:16

      Это мандец.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11