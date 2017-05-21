Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, да»

Шалимов: «Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, да»

21 мая 2017, 20:42
16

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 30-го тура РФПЛ против «Томи» (5:1) прокомментировал концовку чемпионата и свое будущее в клубе.

Мы будем об этом (неудачной концовке сезона) думать, сейчас точного ответа нет. В важнейших играх, когда наступает ответственность и нужна психология победителей, мы оступились. Объяснить четко это невозможно сейчас, но это была проблема. Останусь ли я дальше в команде? Как все пока складывается, да», – сказал тренер.

48-летний россиянин возглавил «быков» в сентябре 2016 года.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эд1970
1495388783
Краснадару нужен другой тренер Шалимов не топ
Ответить
Krasnodar 123
1495389121
И ВСЕ ТАКИ НАДО ДАТЬ ЕМУ КОЛЕНОМ ПОД ЗАД!
Ответить
dok66
1495389243
Если Краснодар думает дальше развиваться , нужен другой тренер . Шалимов - не тянет .
Ответить
MURAD F. A.
1495390125
за что тебя оставлять, ни одного плюса в твою пользу, с твоим приходом ни одной достойной игры, если оставят - это будет большой ошибкой .......................
Ответить
Диктор
1495390586
Это мандец.
Ответить
Joko21
1495390945
жаль Ростов не попал в ЛЕ
Ответить
Dmirubo
1495390958
Скажи спасибо Оренбургу
Ответить
Бугимен
1495391708
Шалимов чуть не спалил Краснодар,спасибо Томь и Ростов! Шалимов не тянет эту должность,будем надеяться,что будет Курбан!
Ответить
Argon
1495393353
"В важнейших играх, когда наступает ответственность и нужна психология победителей, мы оступились." - Какие замечательные слова!
...
Краснодару нужен тренер с психологией победителя! Шалимов умный, толковый мужик, но умный и толковый - мало! Его уровень 5-15 место РФПЛ. Нам нужен харизматичный ТОП тренер.
Ответить
belarus-gomel
1495393364
зря.... Краснодару нужен новый креативный тренер!!! Шалимов попросту не тянет....
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
Вчера, 17:57
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+