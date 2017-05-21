Шалимов: «Останусь ли я в «Краснодаре»? Как все пока складывается, да»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после матча 30-го тура РФПЛ против «Томи» (5:1) прокомментировал концовку чемпионата и свое будущее в клубе.

Мы будем об этом (неудачной концовке сезона) думать, сейчас точного ответа нет. В важнейших играх, когда наступает ответственность и нужна психология победителей, мы оступились. Объяснить четко это невозможно сейчас, но это была проблема. Останусь ли я дальше в команде? Как все пока складывается, да», – сказал тренер.

48-летний россиянин возглавил «быков» в сентябре 2016 года.