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  • Скрипченко о вылете «Крыльев Советов» в ФНЛ: «Мы низко упали, но должны подняться»

Скрипченко о вылете «Крыльев Советов» в ФНЛ: «Мы низко упали, но должны подняться»

21 мая 2017, 18:13
10

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко остался разочарован результатом домашнего матча 30-го тура чемпионата России с «Тереком» (1:3). Напомним, что самарская команда по итогам сезона вылетела из РФПЛ.

«Плохой был матч. Можно даже назвать его катастрофой. Вылетели в ФНЛ. Больше беспокоюсь за болельщиков.

Я сказал команде, что мы низко упали, но должны подняться и больше таких ситуаций не допускать. Что было в раздевалке? Кто-то полотенцем голову накрыл, кто-то даже слезу пустил.

Контракт мой заканчивается 31 мая. Я думаю, это прерогатива руководства – решать будущее команды», – заявил Скрипченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Скрипченко Вадим
Комментарии (10)
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eleng
1495379996
Жаль Веркаутерена, все-таки больше стабильности в клубе было, поторопились с заменой тренера, игровой дисциплины меньше стало. Неожиданно, по составу Самара сильнее всех, кто в стыки попал...
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dok66
1495380366
А что за болельщиков беспокоиться ? Они голосуют ногами . Будет игра - будут болельщики , не будет игры ... не будет их . КС - симпатичная команда , но нет там стержня !
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maior-60
1495383609
Кто вообще додумался Скрипченко на такую команду ставить? Его уровень - первая лига Беларуси.
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OfaZavr
1495384413
Команду жаль, но Скрипу гнать нужно.
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gosha1989
1495384475
Одно утешение, моя любимая команда к нам в Тюмень приедит в следующем сезоне
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МАКАРШВЕД
1495384937
Веркаутерен вылет не допустил бы, досвидания! Крылья!
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виктоша
1495386008
Ничего не понял. Нахрена проиграли-то?...
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