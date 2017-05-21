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    Скрипченко о вылете «Крыльев Советов» в ФНЛ: «Мы низко упали, но должны подняться»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко остался разочарован результатом домашнего матча 30-го тура чемпионата России с «Тереком» (1:3). Напомним, что самарская команда по итогам сезона вылетела из РФПЛ.

    «Плохой был матч. Можно даже назвать его катастрофой. Вылетели в ФНЛ. Больше беспокоюсь за болельщиков.

    Я сказал команде, что мы низко упали, но должны подняться и больше таких ситуаций не допускать. Что было в раздевалке? Кто-то полотенцем голову накрыл, кто-то даже слезу пустил.

    Контракт мой заканчивается 31 мая. Я думаю, это прерогатива руководства – решать будущее команды», – заявил Скрипченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 18:13
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 20:00

      Ничего не понял. Нахрена проиграли-то?...

      1
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 21 мая 2017, 19:42

      Веркаутерен вылет не допустил бы, досвидания! Крылья!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      gosha1989 21 мая 2017, 19:34

      Одно утешение, моя любимая команда к нам в Тюмень приедит в следующем сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 мая 2017, 19:33

      Команду жаль, но Скрипу гнать нужно.

      3
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 21 мая 2017, 19:20

      Кто вообще додумался Скрипченко на такую команду ставить? Его уровень - первая лига Беларуси.

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:26

      А что за болельщиков беспокоиться ? Они голосуют ногами . Будет игра - будут болельщики , не будет игры ... не будет их . КС - симпатичная команда , но нет там стержня !

      3
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      Рейтинг: +837

      eleng 21 мая 2017, 18:19

      Жаль Веркаутерена, все-таки больше стабильности в клубе было, поторопились с заменой тренера, игровой дисциплины меньше стало. Неожиданно, по составу Самара сильнее всех, кто в стыки попал...

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > vvv246 21 мая 2017, 19:17

      Все еще не можешь смириться что снова пролете от ЛЧ!

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      Рейтинг: +17

      artem271211 > Челнинец 21 мая 2017, 20:23

      Скрипченко так ему надо!!!!я рад!!!хоть иплохо радоватся но я рад¡!!не хрен было урал кидать

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > vvv246 21 мая 2017, 22:14

      Х..вая у тебя память, это было при Скрипченко.

      1
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