Скрипченко о вылете «Крыльев Советов» в ФНЛ: «Мы низко упали, но должны подняться»

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко остался разочарован результатом домашнего матча 30-го тура чемпионата России с «Тереком» (1:3). Напомним, что самарская команда по итогам сезона вылетела из РФПЛ.

«Плохой был матч. Можно даже назвать его катастрофой. Вылетели в ФНЛ. Больше беспокоюсь за болельщиков.

Я сказал команде, что мы низко упали, но должны подняться и больше таких ситуаций не допускать. Что было в раздевалке? Кто-то полотенцем голову накрыл, кто-то даже слезу пустил.

Контракт мой заканчивается 31 мая. Я думаю, это прерогатива руководства – решать будущее команды», – заявил Скрипченко.