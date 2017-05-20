Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Травма может не позволить Дзагоеву сыграть на Кубке конфедераций-2017

    ЦСКА в преддверии матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» остался без ряда ключевых игроков. Участие Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича и Алана Дзагоева под вопросом. Также отмечается, что Дзагоев из-за травмы может пропустить Кубок конфедераций-2017.

    «У всех травмы и повреждения разной степени тяжести. У Игнашевича травма плюсневой кости, он в теории может выйти и сыграть на уколах в случае острой необходимости. По братьям решение примет тренерский штаб после консультаций с врачами в день игры. Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Матч ЦСКА – «Анжи» состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 19:33
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 21 мая 2017, 08:43

      Алану с травмами уже пора на пенсию.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 20 мая 2017, 21:48

      Здоровья, возвращайся!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 20 мая 2017, 21:15

      Здоровья тебе, Алан!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 мая 2017, 21:14

      хрустальный Алан повторяет путь Гонсалеса..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      ToniMontana 20 мая 2017, 20:53

      Что то Алан хрустальный стал последнее время. Здоровья ему...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      ololoshka 20 мая 2017, 20:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      он когда нибудь здоров будет?вотвсе говорят что Дзагоев один из лучших росийских футболистов, вот я не фан цска и когда смотрю их игру,он либо такое же полено как большинство, либо ломаный

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 мая 2017, 20:25

      Хреново

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 20 мая 2017, 20:12

      Алану лучше посмотреть по телевизору этот позор чем в нём участвовать!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 20 мая 2017, 20:10

      И не надо, пусть лучше отдохнёт.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 мая 2017, 20:06

      Тропою Измайлова ...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11