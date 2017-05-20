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  • Травма может не позволить Дзагоеву сыграть на Кубке конфедераций-2017

Травма может не позволить Дзагоеву сыграть на Кубке конфедераций-2017

20 мая 2017, 19:33
12

ЦСКА в преддверии матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» остался без ряда ключевых игроков. Участие Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича и Алана Дзагоева под вопросом. Также отмечается, что Дзагоев из-за травмы может пропустить Кубок конфедераций-2017.

«У всех травмы и повреждения разной степени тяжести. У Игнашевича травма плюсневой кости, он в теории может выйти и сыграть на уколах в случае острой необходимости. По братьям решение примет тренерский штаб после консультаций с врачами в день игры. Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Матч ЦСКА – «Анжи» состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций ЦСКА Анжи Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Дзагоев Алан
Комментарии (12)
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bset
1495298830
Ужасно. А в плане защиты - всегда можно выпустить молодежь. Набабкин, Васин и молодой защитник.
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dok66
1495299044
Алан , займись своим организмом ! Такими темпами можно и на карьере поставить крест !
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Tostao
1495300015
Тропою Измайлова ...
Ответить
deinego77@yandex.ru
1495300342
Алану лучше посмотреть по телевизору этот позор чем в нём участвовать!
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Nerlinger
1495301135
Хреново
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ololoshka
1495301293
он когда нибудь здоров будет?вотвсе говорят что Дзагоев один из лучших росийских футболистов, вот я не фан цска и когда смотрю их игру,он либо такое же полено как большинство, либо ломаный
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ToniMontana
1495302807
Что то Алан хрустальный стал последнее время. Здоровья ему...
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chempion_cska
1495304135
Здоровья тебе, Алан!
Ответить
сергей николаевич
1495306096
Здоровья, возвращайся!
Ответить
Тони Монтана Б
1495345423
Алану с травмами уже пора на пенсию.
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