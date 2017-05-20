Травма может не позволить Дзагоеву сыграть на Кубке конфедераций-2017

ЦСКА в преддверии матча 30-го тура РФПЛ против «Анжи» остался без ряда ключевых игроков. Участие Алексея и Василия Березуцких, Сергея Игнашевича и Алана Дзагоева под вопросом. Также отмечается, что Дзагоев из-за травмы может пропустить Кубок конфедераций-2017.

«У всех травмы и повреждения разной степени тяжести. У Игнашевича травма плюсневой кости, он в теории может выйти и сыграть на уколах в случае острой необходимости. По братьям решение примет тренерский штаб после консультаций с врачами в день игры. Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Матч ЦСКА – «Анжи» состоится 21 мая в 15:00 по московскому времени.