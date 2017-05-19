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    Луческу: «На «Зенит» ведутся злобные атаки»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил свое недовольство российской прессой. По мнению румынского специалиста, журналисты из Москвы специально оказывают давление на петербургскую команду, что мешает ей добиваться результатов.

    «Честно говоря, не до конца понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте Mundo Deportivo как пишет о «Барселоне», и как пишет Marca о «Реале», или Tuttosport о «Ювентусе», и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере». В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка. Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало.

    Взять того же Рейнгольда, который на 500 процентов фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве, и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у «Спартака». Я это прекрасно понимаю. Они ведут злобные атаки на нас», – сказал Луческу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 15:50
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 20 мая 2017, 02:40

      мля,какой же ,реально,нытик этот цыган,или он в маразм впал? процентов 70 статьи про спартак,в том числе много жёлтых статей.а он всё кричит что зину травят.на пенсию его,уже видимо и отдохнуть пора,всех денег не заработаешь

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 мая 2017, 23:02

      Могу предложить следующую кандидатуру на роль виноватых. После злобных сил будут виноваты кариозные монстры. )))

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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 19 мая 2017, 21:09

      Самую разрушающую атаку против Зенита ведет сам Луческу. Постоянным нытьем и поиском врагов выставляет Зенит на посмешище....

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 мая 2017, 20:58

      Хуясе)) Это что новенькое)) цыган Рейнгольда уже начинает винить в неудачах зенита.. я в шоке с этого специалиста))

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 20:40

      Задолбали уже этот цыган с Орловым,как проситутки.

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 19 мая 2017, 20:39

      Прям как на америку, хакерские атаки!!!Во всём виновата Россия!!!

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      Рейтинг: +66

      Viruss28 19 мая 2017, 20:30

      Да пресса во всем виновата! Так не читайте!

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      Рейтинг: +107

      nikita08 19 мая 2017, 19:51

      и марсиане атакуют!

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      Рейтинг: +24

      clausmensen > nikita08 19 мая 2017, 20:28

      я думаю ,в ближайшее время мы увидим такую новость от него)

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 19 мая 2017, 19:29

      ООООО БЛЯ У ЦЫГАНА ПРИГОРЕЛО!!!! ЗЛЛЛЛООООБНЫЕ АТАКИ!!!! -)))
      Это как надо еб**нутся ,чтобы все эту ху**ю как мантру говорить на протяжении 7 месяцев. ПОЖАЛУЙСТА кто нибудь закройте рот этому уе**ку наконец!!!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 19:19

      А питерцам это нытьё самим нравится?
      От него действительно хуже играется?
      Я не открываю Америку:
      Из-за московских журналистов вы проиграли Тереку?
      Злобные атаки ведёт Рейнгольд?
      Он был бы горд.
      Не моё дело "ковыряться" в Зените,
      Но тренера, ей богу, замените.

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