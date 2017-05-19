Луческу: «На «Зенит» ведутся злобные атаки»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил свое недовольство российской прессой. По мнению румынского специалиста, журналисты из Москвы специально оказывают давление на петербургскую команду, что мешает ей добиваться результатов.

«Честно говоря, не до конца понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте Mundo Deportivo как пишет о «Барселоне», и как пишет Marca о «Реале», или Tuttosport о «Ювентусе», и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере». В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка. Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало.

Взять того же Рейнгольда, который на 500 процентов фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве, и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у «Спартака». Я это прекрасно понимаю. Они ведут злобные атаки на нас», – сказал Луческу.