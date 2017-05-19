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Луческу: «На «Зенит» ведутся злобные атаки»

19 мая 2017, 15:50
54

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил свое недовольство российской прессой. По мнению румынского специалиста, журналисты из Москвы специально оказывают давление на петербургскую команду, что мешает ей добиваться результатов.

«Честно говоря, не до конца понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте Mundo Deportivo как пишет о «Барселоне», и как пишет Marca о «Реале», или Tuttosport о «Ювентусе», и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере». В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка. Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало.

Взять того же Рейнгольда, который на 500 процентов фанат «Спартака», он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны. С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве, и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у «Спартака». Я это прекрасно понимаю. Они ведут злобные атаки на нас», – сказал Луческу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (54)
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Rainbringer
1495198812
Ну всё, это маразм уже. Тренерам в 70+ пора заканчивать уже и спокойно отдыхать на пенсии, как это сделал САФ, например.
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Dgad
1495199845
Самый ноющий тренер в РФПЛ.
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filosof sparty
1495200343
Как же он достал...
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VASoMeat
1495200646
Раньше к мистеру было хорошее отношение,когда он в шахтере был,а приехал в Россию и из топ-тренера скатился до нытика,какие то заговоры придумал,походу уже понимает что его уберут!
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turist82
1495200965
Хнык, хнык...
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Kollljan
1495202686
Просто Луческу не понял, что в нашей стране свое личное мнение выражать публично опасно, тем более, если оно противоречит общему мнению стада.
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ALeX-161-rus
1495202775
Хоть бы раз сказал,что Зенит плохо играет,потому что не смог подготовить команду к игре и т.д. и т.п. Хоть бы его оставили хоть на сезон еще,очень Зенит "хорош" при нем))
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zico2205
1495205922
Зенит за последние годы заставил себя самое малое- презирать ...Многие просто стали его ненавидеть...И из-за зарвавшихся звезд-Кокоша и Дзюба...И из-за админресурса Питера..И из-за заоблачных зарплат- абсолютно не по Сеньке шапка....Ну и цыган свое дело тоже сделал- своим нытьем и придирками...Все...Кончился тот Зенит,который любила вся страна...
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_Kesh_Suntar_
1495206611
Коко Дзюбу уберите! Сразу норм будет! Еще бесит ваш стадион, которого не доделали! Кубки Конфедераций будем играть искусственном поле ПОЗОР!
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Zubo
1495206831
Зенит построил самый лучший стадион в России , самый красивый, современный и грандиозный, Камп Ноу только на модернизацию потратил столько сколько было потрачено на строительство, со временем всё будет налажено и это будет гордость России !
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