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    Трезеге отговаривает Мбаппе от ухода из «Монако»

    Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге дал совет форварду «Монако» Килиану Мбаппе. Он уверен, что 18-летнему футболисту не стоит торопиться переходить в другой клуб.

    «Знаю, что у Мбаппе есть все для того, чтобы стать выдающимся нападающим. Нам стоит не торопить его, дать время. Я рассчитываю, что он останется в «Монако» и продолжит показывать свои лучшие качества. Ему стоит самоутвердиться как игрок. И не забывайте, что ему всего лишь 18 лет. Мы все хотим играть за «Реал», «Барселону» или «Ювентус».

    В «Монако» уже был Марсьяль, который перебрался в «Манчестер Юнайтед». Но играть за рубежом сложнее, там придется столкнуться с трудностями. Именно Марсьяль является наглядным примером этого момента.

    Я знаю, что Мбаппе обладает нужными качествами, но следующий год ему следует провести в «Монако», – приводит слова Трезеге RMC.

    Мбаппе провел 28 матчей в Лиге 1, в которых он забил 15 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 11:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 19 мая 2017, 13:12

      Про Марсьяля заговорили после перехода в МЮ, а о Мбаппе говорят из-за игры за Монако.

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 19 мая 2017, 12:50

      А через год, Велком в Ювентус! Трезеге плохого не посоветует)

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 мая 2017, 11:25

      Трезеге сам играл в Монако, он плохого не посоветует.

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 19 мая 2017, 11:11

      Правильно говорит, он ещё молод, нужно минимум пару лет поиграть в Монако, чтобы окрепнуть...

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