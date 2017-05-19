Трезеге отговаривает Мбаппе от ухода из «Монако»

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге дал совет форварду «Монако» Килиану Мбаппе. Он уверен, что 18-летнему футболисту не стоит торопиться переходить в другой клуб.

«Знаю, что у Мбаппе есть все для того, чтобы стать выдающимся нападающим. Нам стоит не торопить его, дать время. Я рассчитываю, что он останется в «Монако» и продолжит показывать свои лучшие качества. Ему стоит самоутвердиться как игрок. И не забывайте, что ему всего лишь 18 лет. Мы все хотим играть за «Реал», «Барселону» или «Ювентус».

В «Монако» уже был Марсьяль, который перебрался в «Манчестер Юнайтед». Но играть за рубежом сложнее, там придется столкнуться с трудностями. Именно Марсьяль является наглядным примером этого момента.

Я знаю, что Мбаппе обладает нужными качествами, но следующий год ему следует провести в «Монако», – приводит слова Трезеге RMC.

Мбаппе провел 28 матчей в Лиге 1, в которых он забил 15 голов.