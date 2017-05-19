Агент: «Венгер до последнего надеялся и давал шанс Аршавину»

Известный футбольный агент Шандор Варга не может ответить вопрос о причинах того, почему ведущие российские игроки не смогли показать себя в английской Премьер-лиге. По его словам, здесь все решают маленькие нюансы, а не только профессиональные качества.

«Венгер по-прежнему убежден, что Аршавин – это большой талант. Еще на Евро-2008, куда Венгер ездил в качестве эксперта французского телевидения, Арсен для себя принял решение по Аршавину, но состоялся трансфер только в последние минуты следующего, зимнего окна. Арсен отдавал себе отчет в том, что работоспособность у Андрея не очень высокая, но до последнего его защищал.

Думаю, в том, что Аршавин не смог в полной мере реализовать себя в Англии, есть и вина его окружения. Наверное, агент должен был немного больше его опекать, объяснять, куда он попал. Слышал, Андрей не знал, что в Англии надо 50% налога платить. Потом, английская культура – там совершенно иначе надо себя вести. Возможно, некоторые интервью он давал не очень хорошо, рефлектировал. Это и некоторые другие поступки – в ночных клубах и так далее – ему мешали. Арсен на него действительно надеялся и давал шанс. Обидно, что на 100% Аршавин его не использовал.

С Динияром Билялетдиновым встречался в Ливерпуле по просьбе Ходжсона. Рой, будучи тренером «Фулхэма», интересовался им. По Павлюченко у меня наводил справки Дэниэл Леви, президент «Тоттенхэма». Очень высокого мнения придерживаюсь о Жиркове – он еще далеко не полностью себя реализовал. За Юрием слежу с его первых шагов в футболе. Креатив, который в нем есть, — это то, чему ни один тренер не научит: либо он есть, либо нет. Почему ни у кого из этих ребят, по большому счету, не получилось в Англии, тяжело сказать. Но не из-за профессиональных качеств. На таком высоком уровне часто решают маленькие нюансы», – сказал Варга.