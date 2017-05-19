Чугайнов назвал Глушакова лучшим игроком чемпионата, Кокорина – худшим

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выбрал лучшего и худшего игроков завершающегося сезона российской Премьер-лиги. Глушаков провел в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 24 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
– Для Федуна лучший игрок чемпионата – Глушаков. А кто для вас?
– Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.
– А Промес?
– Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я – за Глушакова. Люблю тружеников.
– Про Смолова не забыли?
– Нынешний сезон он провел не так лихо, как предыдущий. Хотя, судя по всему, вновь выиграет бомбардирскую гонку. Ну а самое главное – лучший футболист должен быть в команде, которая стала чемпионом. Я в этом убежден!
– Игрок-разочарование?
– Кокорин. Если раньше у парня были яркие матчи и за клуб, и за сборную, то сейчас даже вспомнить нечего. Отбегал сезон вхолостую. Шатов с Мамаевым тоже выглядели слабо.