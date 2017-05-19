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    Чугайнов назвал Глушакова лучшим игроком чемпионата, Кокорина – худшим

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выбрал лучшего и худшего игроков завершающегося сезона российской Премьер-лиги. Глушаков провел в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 24 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

    – Для Федуна лучший игрок чемпионата – Глушаков. А кто для вас?

    – Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.

    – А Промес?

    – Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я – за Глушакова. Люблю тружеников.

    – Про Смолова не забыли?

    – Нынешний сезон он провел не так лихо, как предыдущий. Хотя, судя по всему, вновь выиграет бомбардирскую гонку. Ну а самое главное – лучший футболист должен быть в команде, которая стала чемпионом. Я в этом убежден!

    – Игрок-разочарование?

    – Кокорин. Если раньше у парня были яркие матчи и за клуб, и за сборную, то сейчас даже вспомнить нечего. Отбегал сезон вхолостую. Шатов с Мамаевым тоже выглядели слабо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 08:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 19 мая 2017, 21:04

      Гробовщик вообще красавец.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 мая 2017, 11:58

      Худший - это придумка журналистов. А ожидания ваши, г-н Чугайнов - это ваши проблемы.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 мая 2017, 11:17

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 19 мая 2017, 10:51

      Согласен на все 100%.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:40

      Худший и разочарование - разные вещи. Ждем мы много от того кто забил болт. Надо свои ожидания поумерить, пошутить над ним, забыть, авось Смоловым станет.

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 19 мая 2017, 10:05

      Это его проблема, однако...

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 19 мая 2017, 09:36

      А кто такой Чугайнов, кроме "бывший защитник Локомотива"?

      0
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec > somn 19 мая 2017, 09:41

      Чемпион России,обладатель кубка и супер кубка,тренер Локо...да будет тебе известно))

      1
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic > Mr_Digorec 19 мая 2017, 10:24

      Чугайнов к сожалению не становился чемпионом России (только серебро 4 раза, он ушел перед чемпионством) , но 5 раз завоевывал кубок и 5 раз становился лучшим защитником чемпионата)

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 19 мая 2017, 09:00

      С лучшим конечно можно еще рассмотреть несколько футболистов. А вот с худшим только один и это какоша!

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