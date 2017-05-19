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  • Чугайнов назвал Глушакова лучшим игроком чемпионата, Кокорина – худшим

Чугайнов назвал Глушакова лучшим игроком чемпионата, Кокорина – худшим

19 мая 2017, 08:30
10

Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов выбрал лучшего и худшего игроков завершающегося сезона российской Премьер-лиги. Глушаков провел в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги 24 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

– Для Федуна лучший игрок чемпионата – Глушаков. А кто для вас?

– Соглашусь с Леонидом Арнольдовичем. В каждом матче Глушаков выполнял громадный объем черновой работы, был связующим звеном между обороной и атакой, забивал немало важных мячей.

– А Промес?

– Тоже хорош. Но если выбирать между ними, я – за Глушакова. Люблю тружеников.

– Про Смолова не забыли?

– Нынешний сезон он провел не так лихо, как предыдущий. Хотя, судя по всему, вновь выиграет бомбардирскую гонку. Ну а самое главное – лучший футболист должен быть в команде, которая стала чемпионом. Я в этом убежден!

– Игрок-разочарование?

– Кокорин. Если раньше у парня были яркие матчи и за клуб, и за сборную, то сейчас даже вспомнить нечего. Отбегал сезон вхолостую. Шатов с Мамаевым тоже выглядели слабо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Глушаков Денис Смолов Федор Кокорин Александр Промес Квинси Чугайнов Игорь
Комментарии (10)
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franck_ribery
1495173629
С лучшим конечно можно еще рассмотреть несколько футболистов. А вот с худшим только один и это какоша!
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somn
1495175782
А кто такой Чугайнов, кроме "бывший защитник Локомотива"?
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chempion_cska
1495177544
Это его проблема, однако...
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ItalianFootball
1495179614
Худший и разочарование - разные вещи. Ждем мы много от того кто забил болт. Надо свои ожидания поумерить, пошутить над ним, забыть, авось Смоловым станет.
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maior-60
1495180260
Согласен на все 100%.
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OfaZavr
1495181871
Полностью согласен.
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Бриг
1495184295
Худший - это придумка журналистов. А ожидания ваши, г-н Чугайнов - это ваши проблемы.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495217069
Гробовщик вообще красавец.
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