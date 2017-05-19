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  • Сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ перед заключительным туром

Сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ перед заключительным туром

19 мая 2017, 06:16
4

Заключительный, 38-й тур первенства ФНЛ состоится в субботу, 20 мая. За тур до финиша чемпионата сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ, рискуя вылететь во второй дивизион. Речь идет о следующих командах: «Луч-Энергия», «Зенит-2», «Мордовия», «Сибирь», «Балтика», «Сокол» и «Спартак-Нальчик». Ранее ФНЛ уже покинул «Нефтехимик». Стоит отметить, что по итогам сезона сразу пять команд вынуждены будут покинуть ФНЛ.

Находящиеся в зоне вылета «Сибирь», «Балтика» и «Сокол» имеют шансы сравняться по очкам с занимающим 12-е место «Волгарем», но астраханцы будут иметь преимущество по числу побед (11 против 9).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Луч Зенит-2 Мордовия Cибирь Балтика Сокол Спартак-Нальчик Волгарь Нефтехимик
Комментарии (4)
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Petrak86
1495177773
Надо побеждать, а то если упадем во второй дивизион - боюсь, более менее игроки уйдут и в итоге осядем там надолго...
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арейская
1495200955
Мордовия, Сибирь, Спартак-Нальник... А ведь играли в РФПЛ когда-то, а теперь даже в ФНЛ не смогут удержаться?
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