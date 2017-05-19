Сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ перед заключительным туром

Заключительный, 38-й тур первенства ФНЛ состоится в субботу, 20 мая. За тур до финиша чемпионата сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ, рискуя вылететь во второй дивизион. Речь идет о следующих командах: «Луч-Энергия», «Зенит-2», «Мордовия», «Сибирь», «Балтика», «Сокол» и «Спартак-Нальчик». Ранее ФНЛ уже покинул «Нефтехимик». Стоит отметить, что по итогам сезона сразу пять команд вынуждены будут покинуть ФНЛ.

Находящиеся в зоне вылета «Сибирь», «Балтика» и «Сокол» имеют шансы сравняться по очкам с занимающим 12-е место «Волгарем», но астраханцы будут иметь преимущество по числу побед (11 против 9).