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    Сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ перед заключительным туром

    Заключительный, 38-й тур первенства ФНЛ состоится в субботу, 20 мая. За тур до финиша чемпионата сразу семь клубов не гарантировали себе прописку в ФНЛ, рискуя вылететь во второй дивизион. Речь идет о следующих командах: «Луч-Энергия», «Зенит-2», «Мордовия», «Сибирь», «Балтика», «Сокол» и «Спартак-Нальчик». Ранее ФНЛ уже покинул «Нефтехимик». Стоит отметить, что по итогам сезона сразу пять команд вынуждены будут покинуть ФНЛ.

    Находящиеся в зоне вылета «Сибирь», «Балтика» и «Сокол» имеют шансы сравняться по очкам с занимающим 12-е место «Волгарем», но астраханцы будут иметь преимущество по числу побед (11 против 9).

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.05.2017 06:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 мая 2017, 16:35

      Мордовия, Сибирь, Спартак-Нальник... А ведь играли в РФПЛ когда-то, а теперь даже в ФНЛ не смогут удержаться?






















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      Рейтинг: +22

      drago922 > арейская 20 мая 2017, 14:07

      они все там играли кроме нефтехимика и зенита 2

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 мая 2017, 10:09

      Надо побеждать, а то если упадем во второй дивизион - боюсь, более менее игроки уйдут и в итоге осядем там надолго...

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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! > Petrak86 22 мая 2017, 14:29

      навсегда

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