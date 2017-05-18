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Симонян: «У Луческу виноваты все, кроме него самого»

18 мая 2017, 18:48
20

Вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в неудачах своей команды винит всех, кроме себя самого.

Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

– Луческу после матча с «Краснодаром» высказался в адрес президента РФС. Он выразил мнение, что Виталий Мутко дал знак против «Зенита». Удивляют такие слова тренера?

– Виноваты все, но не сам Луческу. И поля были, и московские судьи, теперь уже Виталий Леонтьевич. А тренер на белом коне. Вот что могу ему пожелать. Господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее.

– Комитет по этике ждет команды рассмотреть высказывания румына. Правильно?

– Да. Думаю, Луческу не явится на заседание. По окончании сезона, как мне кажется, «Зенит» расстанется с тренером. Никто не умаляет заслуг румына в тренерской деятельности, его профессиональных качеств, но у него виноваты все вокруг, а не он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Симонян Никита
Комментарии (20)
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Чеба
1495122587
Типичный БОМЖ.
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OfaZavr
1495122686
Всё верно. Прежде всего в себе искал бы причины неудач.
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СашкаГуров
1495122707
команда нытики , тренер нытик , фанаты нытики!!!!!!!!!!!!! все вокруг виноваты , а они все идеалы
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Gudzonilya
1495123115
Нытик
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STAFOR13
1495123488
сразу понял что погубит Зенит, это ему не в УПЛ где 2 команды борются за 1 место, опозорил Зенит своим нытьём, пускай учится у Массимо, человек только начал тренировать, а нытьё вообще нету ни на судей ни на кого, даже если они не правы, надо срочно Зениту менять тренера, этот явно губит клуб...
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life85
1495123574
Что-то не везёт Питеру с тренерами в последнее время...Одни плаксы.
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Andrering87
1495126484
нытик румын да и все....виноват во всем он, он должен признать свою вину, что он виноват в неудачном выступлении команды, а не перекладывать ее на судей и т.д....
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a-rakhmatov
1495128263
Цыган никак не может достойно уйти в отставку.....
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mialkov
1495128908
Удивляюсь, что Луческу еще президента ФИФА ни в чем не обвинил! Есть куда "расти" ему!
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alex1951
1495129149
Товарищ Симонянь,не знаю кто там прав - не прав, но скажу,хоть и не фанат Луческу, Он к вам не набивался! ...сами ,все сами.... И Гус Иванович, и Адвокат,и Капелло .....все суки и сволочи, и только мудьковые симонянцы белые и пушистые......моск включите...
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