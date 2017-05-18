Симонян: «У Луческу виноваты все, кроме него самого»

Вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в неудачах своей команды винит всех, кроме себя самого.

Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

– Луческу после матча с «Краснодаром» высказался в адрес президента РФС. Он выразил мнение, что Виталий Мутко дал знак против «Зенита». Удивляют такие слова тренера?

– Виноваты все, но не сам Луческу. И поля были, и московские судьи, теперь уже Виталий Леонтьевич. А тренер на белом коне. Вот что могу ему пожелать. Господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее.

– Комитет по этике ждет команды рассмотреть высказывания румына. Правильно?

– Да. Думаю, Луческу не явится на заседание. По окончании сезона, как мне кажется, «Зенит» расстанется с тренером. Никто не умаляет заслуг румына в тренерской деятельности, его профессиональных качеств, но у него виноваты все вокруг, а не он.