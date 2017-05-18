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    Симонян: «У Луческу виноваты все, кроме него самого»

    Вице-президент РФС Никита Симонян выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в неудачах своей команды винит всех, кроме себя самого.

    Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.

    – Луческу после матча с «Краснодаром» высказался в адрес президента РФС. Он выразил мнение, что Виталий Мутко дал знак против «Зенита». Удивляют такие слова тренера?

    – Виноваты все, но не сам Луческу. И поля были, и московские судьи, теперь уже Виталий Леонтьевич. А тренер на белом коне. Вот что могу ему пожелать. Господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее.

    – Комитет по этике ждет команды рассмотреть высказывания румына. Правильно?

    – Да. Думаю, Луческу не явится на заседание. По окончании сезона, как мне кажется, «Зенит» расстанется с тренером. Никто не умаляет заслуг румына в тренерской деятельности, его профессиональных качеств, но у него виноваты все вокруг, а не он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 18:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2389

      serglider 19 мая 2017, 00:46

      Всем давно известно, что плохому танцору все время мешает)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:37

      Ну реально "ЦЫГАН" все виноваты, а я не я и лошадь не моя.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Leva-Drako 18 мая 2017, 22:52

      Все по делу сказал!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 мая 2017, 20:39

      Товарищ Симонянь,не знаю кто там прав - не прав,
      но скажу,хоть и не фанат Луческу,
      Он к вам не набивался! ...сами ,все сами....
      И Гус Иванович, и Адвокат,и Капелло .....все суки и сволочи,
      и только мудьковые симонянцы белые и пушистые......моск включите...

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 мая 2017, 20:35

      Удивляюсь, что Луческу еще президента ФИФА ни в чем не обвинил! Есть куда "расти" ему!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 мая 2017, 20:24

      Цыган никак не может достойно уйти в отставку.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 мая 2017, 19:56

      Вот отзовут румыны посла...
      И всё.
      ".. Остап боролся за свой миллион, как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и подымался с земли, глядя вперед помраченным взором.
      Он опомнился на льду, с расквашенной мордой, с одним сапогом на ноге, без шубы, без портсигаров, украшенных надписями, без коллекций часов, без блюда, без валюты, без креста и брильянтов, без миллиона. На высоком берегу стоял офицер с собачьим воротником и смотрел вниз, на Остапа.
      -- Сигуранца проклятая! -- закричал Остап, поднимая босую ногу. -- Паразиты!"(с)

      2
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 18 мая 2017, 19:54

      нытик румын да и все....виноват во всем он, он должен признать свою вину, что он виноват в неудачном выступлении команды, а не перекладывать ее на судей и т.д....

      6
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 мая 2017, 19:23

      удачи Зениту!

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 19:21

      Хочется пожелать Зениту нормального тренера . Я хоть и не фанат Зенита , но он всегда мне импонировал .

      2
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