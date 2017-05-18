«Спартак» закажет дополнительные медали для Романцева и Симоняна

«Спартак» планирует дополнительно заказывать золотые медали. Об этом рассказал владелец клуба Леонид Федун. Этими медалями могут быть награждены бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев и ветеран столичного клуба Никита Симонян.
— Сколько будете заказывать сверх тех сорока, которые вам положены по регламенту?
— Много.
— А что если наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна?
— Может быть. Любая позитивная идея приветствуется.
— Бывает, что руководители клубов дарят игрокам памятные сувениры. Вы сделаете что-нибудь подобное?
— Скоро будет прием у нашего генерального спонсора «Лукойла», и там будут ценные подарки для игроков.
Источник: ТАСС