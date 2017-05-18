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  • «Спартак» закажет дополнительные медали для Романцева и Симоняна

«Спартак» закажет дополнительные медали для Романцева и Симоняна

18 мая 2017, 11:54
11

«Спартак» планирует дополнительно заказывать золотые медали. Об этом рассказал владелец клуба Леонид Федун. Этими медалями могут быть награждены бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев и ветеран столичного клуба Никита Симонян.

— Сколько будете заказывать сверх тех сорока, которые вам положены по регламенту?

— Много.

— А что если наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна?

— Может быть. Любая позитивная идея приветствуется.

— Бывает, что руководители клубов дарят игрокам памятные сувениры. Вы сделаете что-нибудь подобное?

— Скоро будет прием у нашего генерального спонсора «Лукойла», и там будут ценные подарки для игроков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Федун Леонид Симонян Никита
Комментарии (11)
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prostoGorbunov
1495098426
А еще можно скидоны сделать на АЗС Лукойл фанатам Спартака, а то все говорят про семью красно-белую, но про фанатов забывают
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turist82
1495098974
Дзюбе! Игрочишке обязательно медальку! Только из алюминия )
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Mahone
1495101129
Вот это верно, они своей преданностью заслужили
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sidul1
1495101450
работу Аленичева не оценили
Ответить
n1hat
1495103388
Жаль, что про Ромуло забыли, он то точно заслужил медаль...
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dzhanavar
1495104996
Карпину,Валерий Георгиевичу...
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семёнычев
1495106925
Спартаку надо поднять архивы со времён последнего чемпионства и наградить ВСЕХ,игравших за Спартак,в том числе и Дзюбу,раз уж началась "раздача слонов"))) Странно однако видеть желания некоторых болельщиков и себе что- нибудь оторвать, например скидочку на Лукойле))) Вот она НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ)))) Радость радостью, а мелочишку в карман не помешало бы))) А зенитчики облажались, скидочки на газ не просили, лошары))) То ли дело спартачи, искренние болельщики)))) Стыдоба,блять...
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OfaZavr
1495120219
Ага, ещё Карпину дайте с Якином)))
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suhoffmonstro
1495143179
И Дзюбе шоколадную отправят пусть. Как-никак в Зенит уходил что-бы быть чемпионом...
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