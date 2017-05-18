«Спартак» закажет дополнительные медали для Романцева и Симоняна

«Спартак» планирует дополнительно заказывать золотые медали. Об этом рассказал владелец клуба Леонид Федун. Этими медалями могут быть награждены бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев и ветеран столичного клуба Никита Симонян.

— Сколько будете заказывать сверх тех сорока, которые вам положены по регламенту?

— Много.

— А что если наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна?

— Может быть. Любая позитивная идея приветствуется.

— Бывает, что руководители клубов дарят игрокам памятные сувениры. Вы сделаете что-нибудь подобное?

— Скоро будет прием у нашего генерального спонсора «Лукойла», и там будут ценные подарки для игроков.