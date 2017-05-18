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    «Спартак» закажет дополнительные медали для Романцева и Симоняна

    «Спартак» планирует дополнительно заказывать золотые медали. Об этом рассказал владелец клуба Леонид Федун. Этими медалями могут быть награждены бывший главный тренер красно-белых Олег Романцев и ветеран столичного клуба Никита Симонян.

    — Сколько будете заказывать сверх тех сорока, которые вам положены по регламенту?

    — Много.

    — А что если наградить медалями ветеранов — например, Олега Романцева, Никиту Симоняна?

    — Может быть. Любая позитивная идея приветствуется.

    — Бывает, что руководители клубов дарят игрокам памятные сувениры. Вы сделаете что-нибудь подобное?

    — Скоро будет прием у нашего генерального спонсора «Лукойла», и там будут ценные подарки для игроков.

    Источник: ТАСС

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    18.05.2017 11:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:32

      И Дзюбе шоколадную отправят пусть. Как-никак в Зенит уходил что-бы быть чемпионом...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 18:10

      Ага, ещё Карпину дайте с Якином)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 мая 2017, 14:28

      Спартаку надо поднять архивы со времён последнего чемпионства и наградить ВСЕХ,игравших за Спартак,в том числе и Дзюбу,раз уж началась "раздача слонов")))
      Странно однако видеть желания некоторых болельщиков и себе что- нибудь оторвать, например скидочку на Лукойле))) Вот она НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ))))
      Радость радостью, а мелочишку в карман не помешало бы)))
      А зенитчики облажались, скидочки на газ не просили, лошары))) То ли дело спартачи, искренние болельщики))))
      Стыдоба,блять...

      -2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 мая 2017, 13:56

      Карпину,Валерий Георгиевичу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      n1hat 18 мая 2017, 13:29

      Жаль, что про Ромуло забыли, он то точно заслужил медаль...

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 мая 2017, 12:57

      работу Аленичева не оценили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 12:52

      Вот это верно, они своей преданностью заслужили

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 18 мая 2017, 12:16

      Дзюбе! Игрочишке обязательно медальку! Только из алюминия )

      6
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      Рейтинг: +581

      Робинзон > turist82 18 мая 2017, 12:24

      из картонки
      .

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > Klaido 18 мая 2017, 21:38

      Осиновую!

      2
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 18 мая 2017, 12:07

      А еще можно скидоны сделать на АЗС Лукойл фанатам Спартака, а то все говорят про семью красно-белую, но про фанатов забывают

      3
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