Киммих не собирается уходить из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих не собирается покидать Мюнхен. Он готов биться за место в основном составе, получая игровую практику, который ему не хватало в текущем сезоне.

«Я не хочу уходить из «Баварии». Да, очень важно для любого футболиста иметь игровую практику. Речь идет не о том, чтобы просто набрать игровые минуты. Я хочу выходить на поле в важных матчах в основном составе», – сказал Киммих.

Напомним, ранее появилась информация о возможном уходе из «Баварии» футболиста из-за малого игрового времени. Позже председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге опроверг эти сообщения.