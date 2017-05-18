Срна: «В финале пришлось тяжело, но это Кубок»

Защитник «Шахтера» Дарио Срна после победы в финале Кубка Украины над киевским «Динамо» признался, что в команде уже строят планы на будущий сезон. Он считает, что нынешний состав может хорошо выступить в следующей Лиге чемпионов.

«Неважно, сколько Кубков. Важно было победить. Считаю, мы это заслужили. Весь сезон играли хорошо, коллектив у нас хороший. В финале пришлось тяжело, но это Кубок. Поздравляю всех: футболистов, болельщиков, клуб, президента. Могу повторить то, что сказал после чемпионства. Находиться без дома, без стадиона, без базы, без родных болельщиков три года подряд, и теперь выиграть чемпионство с Кубком – дорогого стоит.

Что дальше? Вы все знаете нашего президента. Мы уже смотрим, как выиграть следующий чемпионат, Кубок, а также достойно выступить в Лиге чемпионов. В этой команде растет молодежь, есть опытные футболисты, атмосфера хорошая. Болеем за «Реал» и «Ювентус», тогда мы попадем в первую корзину Лиги чемпионов. Это очень важно для «Шахтера» и Украины. Мы готовы сделать шаг вперед», – заявил Срна.

Финальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо» Киев закончился со счетом 1:0.