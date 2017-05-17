Погребняк останется в «Динамо» и по-прежнему будет получать 140 миллионов в год

Федеральное агентство новостей сообщает о том, что нападающий «Динамо» Павел Погребняк не собирается покидать московский клуб. По информации источника, 33-летний футболист получил предложения от нескольких клубов, но ни один из них не согласился на условия игрока по зарплате. В столичной команде экс-форвард сборной России зарабатывает 140 миллионов рублей в год.

За восемь матчей сезона ФНЛ Погребняк не забил ни одного гола. Россиянин перешел в столичный клуб в августе 2015 года из «Рединга». Прежде форвард выступал за «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит», «Томь» и «Спартак».

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