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Погребняк останется в «Динамо» и по-прежнему будет получать 140 миллионов в год

17 мая 2017, 19:08
36

Федеральное агентство новостей сообщает о том, что нападающий «Динамо» Павел Погребняк не собирается покидать московский клуб. По информации источника, 33-летний футболист получил предложения от нескольких клубов, но ни один из них не согласился на условия игрока по зарплате. В столичной команде экс-форвард сборной России зарабатывает 140 миллионов рублей в год.

За восемь матчей сезона ФНЛ Погребняк не забил ни одного гола. Россиянин перешел в столичный клуб в августе 2015 года из «Рединга». Прежде форвард выступал за «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит», «Томь» и «Спартак».

Ранее команда Юрия Калитвинцева вышла в Премьер-лигу

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (36)
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dddolphin
1495037365
Это пздц, товарищи!
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STAFOR13
1495037552
Пашка хорошо присосался... не пашет в Динамо, а деньги вагонами вывозит
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Чеба
1495037705
Отдай врачам деньги, СУКА!!!
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NEON-SM
1495037752
охренеть просто, сволота наглая
Ответить
Cipolino
1495037810
Смачно Павлик нагнул мусорков,аахахаха
ахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаах
ххахахахахаххааххахахахахахахахаха!!!!!! Представляю,старый пердун сидит на заваленке и попёрдывает за 140мильёнав.
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_Kesh_Suntar_
1495038276
А че так мало! Кокорин 10 раз больше получает!
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Бриг
1495039318
Вот, молодец! Под конец карьеры такой контракт сварганил. Все ветераны плачут от зависти. А руководство Динамо - козлы.
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vick-north-west
1495041016
Дешевле убить, чем прокормить...
Ответить
pzdc.
1495044478
Ебааа... За чтооо ?!)
Ответить
OfaZavr
1495092684
Не стыда не совести. Гнать его!
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