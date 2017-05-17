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    Погребняк останется в «Динамо» и по-прежнему будет получать 140 миллионов в год

    Федеральное агентство новостей сообщает о том, что нападающий «Динамо» Павел Погребняк не собирается покидать московский клуб. По информации источника, 33-летний футболист получил предложения от нескольких клубов, но ни один из них не согласился на условия игрока по зарплате. В столичной команде экс-форвард сборной России зарабатывает 140 миллионов рублей в год.

    За восемь матчей сезона ФНЛ Погребняк не забил ни одного гола. Россиянин перешел в столичный клуб в августе 2015 года из «Рединга». Прежде форвард выступал за «Фулхэм», «Штутгарт», «Зенит», «Томь» и «Спартак».

    Ранее команда Юрия Калитвинцева вышла в Премьер-лигу

    Источник: ФАН

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    17.05.2017 19:08
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 18 мая 2017, 12:36

      Умный парень!Думаю не без помощи своей жены составили такой контракт.Эта девушка прошла хорошие курсы в Англии,как из лохов вытрясти большие деньги и при этом ни каких усилий.

      0
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      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 18 мая 2017, 11:41

      Отлично попилили.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:31

      Не стыда не совести. Гнать его!

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 мая 2017, 05:15

      Научился Паша в Европе контракты составлять. Учит местных уму разуму.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 18 мая 2017, 04:41

      Какого фига,спрашивается?!

      -1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Mr_Digorec 18 мая 2017, 10:07

      А какие варианты - контракт есть контракт, Паша лыбу тянет и довольно существует.

      0
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec > ItalianFootball 18 мая 2017, 11:11

      Ужасный менеджмент

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Mr_Digorec 19 мая 2017, 10:29

      Согласен.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 мая 2017, 22:46

      Сами до такого докатились. Нужно уметь контракты заключать, чтобы могли позволить оплачивать и не ныть или чтобы могли разорвать, когда игрок не подходит. Видимо так заключили, что неустойка еще дороже выйдет. Или же родственник Погребняка в Динамо работает. Да и не факт, что он все эти 140 получает, скорее часть идет в нужный карман.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 мая 2017, 22:35

      Власть скоро сменится.Вполне возможно,что сядет вместе с кормильцами.

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 17 мая 2017, 22:09

      Почти двадцать лямов за матч...неплохо..а говорят головой не умеет думать..

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 17 мая 2017, 21:44

      Вот это маркетинг!!!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 мая 2017, 21:25

      ну конечно.. зачем нашим футболистам думать о росте и стремлении уехать поиграть в европе, когда тебя завалят деньгами здесь даже за посредственную игру .. сколько погреб забил - недавно статья здесь была - один гол за два года ?самый дорогой гол в европе наверное..
      совращают деньгами , а потом удивляются а че у нас молодежи нормальной нет. да в том числе и потому , что зажрались .. и дело не только в лимите , а еще и в отсутствии потолка зарплат..
      кокорин наглядный тому пример.

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