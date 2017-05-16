На исполкоме РФС 22 мая обсудят итоги сезона и подготовку к Кубку конфедераций

На заседании исполкома РФС, намеченном на 22 мая, будут подведены итоги нынешнего сезона, а также пройдет обсуждение хода подготовки к Кубку конфедераций-2017.

Помимо прочего на повестке дня утверждение регламенты первенства ФНЛ, Кубка России, первенства России среди женских команд первого дивизиона и соревнований по мини-футболу следующего сезона.

Текущий розыгрыш Премьер-лиги завершится в воскресенье, 21 мая. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.