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    На исполкоме РФС 22 мая обсудят итоги сезона и подготовку к Кубку конфедераций

    На заседании исполкома РФС, намеченном на 22 мая, будут подведены итоги нынешнего сезона, а также пройдет обсуждение хода подготовки к Кубку конфедераций-2017.

    Помимо прочего на повестке дня утверждение регламенты первенства ФНЛ, Кубка России, первенства России среди женских команд первого дивизиона и соревнований по мини-футболу следующего сезона.

    Текущий розыгрыш Премьер-лиги завершится в воскресенье, 21 мая. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

    Источник: РФС

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    16.05.2017 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 16 мая 2017, 18:22

      Ребята))) Как теперь быть, как устраивать хохлосрачь вконтакте и одноклассниках?!
      Скоро им и бомбардир заблокируют)))

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