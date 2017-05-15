Кожевников считает, что Луческу нужно взять паузу в тренерской работе

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением об игре «Спартака» и «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России.

– Самое главное – игра «Спартака» порадовала за долгое время. Особенно против главных конкурентов. ЦСКА обыграли, с «Зенитом» показали европейский уровень. Просто молодцы!

– Есть также мнение, что Спартак стал чемпионом только благодаря тому, что «Зенит» и ЦСКА провалили сезон по разным причинам.

– Ну, знаете, оправдание всегда можно найти. Факт остается фактом: «Спартак» – чемпион, а остальное отговорки. Как говорят англичане: счет на табло.

– Не секрет, что в Питере уже ищут замену Луческу. Почему у него не получилось?

– Думаю, ему времени нужно больше, чтобы встряхнуть команду. Ушли сильные игроки, Халка и Витселя заменить сложно. Да и эмоции у самого Луческу с возрастом уже не те. Думаю, Луческу надо взять паузу.

«Спартак» обеспечил себе первое место в РФПЛ, «Зенит» – третий.