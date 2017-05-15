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    Кожевников считает, что Луческу нужно взять паузу в тренерской работе

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением об игре «Спартака» и «Зенита» в текущем сезоне чемпионата России.

    – Самое главное – игра «Спартака» порадовала за долгое время. Особенно против главных конкурентов. ЦСКА обыграли, с «Зенитом» показали европейский уровень. Просто молодцы!

    – Есть также мнение, что Спартак стал чемпионом только благодаря тому, что «Зенит» и ЦСКА провалили сезон по разным причинам.

    – Ну, знаете, оправдание всегда можно найти. Факт остается фактом: «Спартак» – чемпион, а остальное отговорки. Как говорят англичане: счет на табло.

    – Не секрет, что в Питере уже ищут замену Луческу. Почему у него не получилось?

    – Думаю, ему времени нужно больше, чтобы встряхнуть команду. Ушли сильные игроки, Халка и Витселя заменить сложно. Да и эмоции у самого Луческу с возрастом уже не те. Думаю, Луческу надо взять паузу.

    «Спартак» обеспечил себе первое место в РФПЛ, «Зенит» – третий.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2017 23:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +496

      firs04 16 мая 2017, 10:20

      С таким возрастом пауза плавно перетечет в пенсию, хотя в на пенсию он себе заработал, особенно в Зените

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 мая 2017, 10:17

      какая пауза, ему восьмой десяток, тут или продолжать работать, или на пенсию.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 мая 2017, 07:30

      Так он и так уже взял паузу.денежек подзаработать,не напрягаясь.))

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 16 мая 2017, 00:23

      Как вам Черчесов в роли хоккейного эксперта)) Кожевников,залепи.....

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