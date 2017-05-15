Роналдиньо: «Российский футбол в порядке. Меня заверили, что сборная России не подведет болельщиков»

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, принявший участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани, в интервью RT рассказал о перспективах российского футбола.

— Вы уже бывали прежде в России, но в Казани оказались впервые. Какие у вас впечатления от города?

— Я прилетел вчера и еще мало что успел увидеть. Но заметил, что на улицах весьма оживленно. Потом принял участие в мероприятиях, которые проходили на стадионе «Казань Арена», и, мне кажется, он в отличном состоянии, вполне готов к соревнованиям.

— В последнее время о российском футболе часто высказываются в негативных тонах. В качестве примера приводят слабую дисциплину, не самый удобный календарь и другие нюансы. А как считаете вы? Российский футбол находится на должном уровне?

— Да, думаю, что он в порядке. В национальном чемпионате играют весьма квалифицированные футболисты. Мне сказали, что перед Кубком конфедераций российская сборная серьезно омолодилась и в составе пока ещe нет звезд первой величины. Но меня заверили, что она не подведет болельщиков.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​