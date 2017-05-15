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    Роналдиньо: «Российский футбол в порядке. Меня заверили, что сборная России не подведет болельщиков»

    Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, принявший участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани, в интервью RT рассказал о перспективах российского футбола.

    — Вы уже бывали прежде в России, но в Казани оказались впервые. Какие у вас впечатления от города?

    — Я прилетел вчера и еще мало что успел увидеть. Но заметил, что на улицах весьма оживленно. Потом принял участие в мероприятиях, которые проходили на стадионе «Казань Арена», и, мне кажется, он в отличном состоянии, вполне готов к соревнованиям.

    — В последнее время о российском футболе часто высказываются в негативных тонах. В качестве примера приводят слабую дисциплину, не самый удобный календарь и другие нюансы. А как считаете вы? Российский футбол находится на должном уровне?

    — Да, думаю, что он в порядке. В национальном чемпионате играют весьма квалифицированные футболисты. Мне сказали, что перед Кубком конфедераций российская сборная серьезно омолодилась и в составе пока ещe нет звезд первой величины. Но меня заверили, что она не подведет болельщиков.

    Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2017 19:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 мая 2017, 19:42

      пусть мутко за метлой следит тогда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 16 мая 2017, 09:57

      Тебя обманули. Привыкай в России.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 мая 2017, 07:18

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 16 мая 2017, 01:22

      Ха
      Ха
      Ха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 16 мая 2017, 01:06

      интересно кто заверял, Мутко, что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 20:29

      А что значит "не подведёт"?
      Наверное то,что не займёт место ниже того, на которое рассчитывают болельщики... А значит диких оптимистов, рассчитывающих на второе место она точно подведёт, оптимистов простых подведёт скорее всего, а реалистов точно не подведёт..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 15 мая 2017, 20:17

      ахахахах, смешно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 20:13

      И зачем и кто его притащил в Казань ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dok66 15 мая 2017, 20:32

      Чтоб Грасии показать,как должен выглядеть футболист... Если Грасию оставят в Рубине ещё на сезон,то ему это будет полезно.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 мая 2017, 20:10

      А гражданство интересно ему не предложили чтоб этот порядок в сборной точно появился.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 мая 2017, 20:09

      Так ещё зубастого никто не наебывал)))

      3
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > Munez89 16 мая 2017, 11:19

      Зубастый - это Роналдо.

      0
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