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  • Роналдиньо: «Российский футбол в порядке. Меня заверили, что сборная России не подведет болельщиков»

Роналдиньо: «Российский футбол в порядке. Меня заверили, что сборная России не подведет болельщиков»

15 мая 2017, 19:46
18

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, принявший участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани, в интервью RT рассказал о перспективах российского футбола.

— Вы уже бывали прежде в России, но в Казани оказались впервые. Какие у вас впечатления от города?

— Я прилетел вчера и еще мало что успел увидеть. Но заметил, что на улицах весьма оживленно. Потом принял участие в мероприятиях, которые проходили на стадионе «Казань Арена», и, мне кажется, он в отличном состоянии, вполне готов к соревнованиям.

— В последнее время о российском футболе часто высказываются в негативных тонах. В качестве примера приводят слабую дисциплину, не самый удобный календарь и другие нюансы. А как считаете вы? Российский футбол находится на должном уровне?

— Да, думаю, что он в порядке. В национальном чемпионате играют весьма квалифицированные футболисты. Мне сказали, что перед Кубком конфедераций российская сборная серьезно омолодилась и в составе пока ещe нет звезд первой величины. Но меня заверили, что она не подведет болельщиков.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций​

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Роналдиньо
Комментарии (18)
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bringing
1494867090
Увы,но тебя обманули...
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EcioAuditore
1494867639
Да в порядке будет. первой с конца
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mihail200606
1494867877
Медведеву то же самое недавно кое кто сказал ))) дословно "В футболе всех порвем")))
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panmon
1494868089
Переводчик был пьян... Пи*дец не значит - все в порядке...
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Munez89
1494868157
Так ещё зубастого никто не наебывал)))
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RedWhiteFans2
1494868208
А гражданство интересно ему не предложили чтоб этот порядок в сборной точно появился.
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NEON-SM
1494868637
ахахахах, смешно
Ответить
Александр ЗА
1494908330
Да
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Protosser
1494917871
Тебя обманули. Привыкай в России.
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84aivengo
1495125756
пусть мутко за метлой следит тогда
Ответить
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