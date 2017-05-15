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    Черчесов: «Если бы Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что приглашение в национальную команду защитника ЦСКА Виктора Васина для подготовки к Кубку конфедераций вызвано уверенными действиями игрока в составе красно-синих. Специалист подчеркнул: если бы не ошибки 28-летнего футболиста, он бы никогда не оказался в армейском клубе.

    Напомним, что в матче 26-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) Васин допустил оплошность, после которой хавбек красно-белых Денис Глушаков поразил ворота Игоря Акинфеева. В результате, ЦСКА практически лишил себя шансов на продолжение борьбы за чемпионство.

    «Васин выглядит достаточно уверенно. В последнем матче я его смотрел. А если бы Виктор не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Тогда бы он играл не знаю где – только не у нас. Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять. Тем, кто не ошибается, ни тренеры, ни кто-то другой не нужен – они сами играют. Не надо зацикливаться на минутных, секундных вещах. Моя задача – поддержать, и я Виктору звонил через парочку дней после дерби. Я в его голосе неуверенности не услышал. Не спотыкается тот, кто ползет», – сказал Черчесов.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2017 18:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 10:40

      Чем больше ошибаешься, тем чаще в сборную приглашают)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      vincentin 15 мая 2017, 22:57

      Он случаем с частицами "НЕ" не переборщил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 21:45

      "Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять." ... браво ... аплодисменты ... занавес ... этож так замечательно, что Васин ошибается ... я-то думал, наоборот ... хреново, когда ошибаются ... ан нет ... тренер сборной России говорит, что хорошо! ... молодец, мол ... давай дальше ... более бредовой мысли и не сыскать ...

      2
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 15 мая 2017, 21:14

      Я думаю, он хотел сказать, что если бы Васин не ошибался, он бы в Реале играл, или Барсе, или Баварии... А так он в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:57

      Чо за ахинея !

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 мая 2017, 19:03



      Очередная ахинея Черчесова. Представляю, что он лепит своим подопечным... Они его, скорее всего, не догоняют. Впрочем, лучше и не догонять )

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 15 мая 2017, 19:01

      че сказал??? сам он понял смысл..

      1
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:00

      должен же быть у Березуцких и Игнашевича приемники

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 мая 2017, 18:59

      Ну такой херни я давно не слышал...
      Давай Станислав, возьми меня в сборную, я насру тебе в центре обороны так, что тебе будет что исправить, а после матча, ты не услышишь неуверенности в моем голосе.
      Идиот!!!

      2
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