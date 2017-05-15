Черчесов: «Если бы Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что приглашение в национальную команду защитника ЦСКА Виктора Васина для подготовки к Кубку конфедераций вызвано уверенными действиями игрока в составе красно-синих. Специалист подчеркнул: если бы не ошибки 28-летнего футболиста, он бы никогда не оказался в армейском клубе.

Напомним, что в матче 26-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) Васин допустил оплошность, после которой хавбек красно-белых Денис Глушаков поразил ворота Игоря Акинфеева. В результате, ЦСКА практически лишил себя шансов на продолжение борьбы за чемпионство.

«Васин выглядит достаточно уверенно. В последнем матче я его смотрел. А если бы Виктор не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Тогда бы он играл не знаю где – только не у нас. Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять. Тем, кто не ошибается, ни тренеры, ни кто-то другой не нужен – они сами играют. Не надо зацикливаться на минутных, секундных вещах. Моя задача – поддержать, и я Виктору звонил через парочку дней после дерби. Я в его голосе неуверенности не услышал. Не спотыкается тот, кто ползет», – сказал Черчесов.

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