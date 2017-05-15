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  • Черчесов: «Если бы Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы»

Черчесов: «Если бы Васин не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы»

15 мая 2017, 18:24
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что приглашение в национальную команду защитника ЦСКА Виктора Васина для подготовки к Кубку конфедераций вызвано уверенными действиями игрока в составе красно-синих. Специалист подчеркнул: если бы не ошибки 28-летнего футболиста, он бы никогда не оказался в армейском клубе.

Напомним, что в матче 26-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2) Васин допустил оплошность, после которой хавбек красно-белых Денис Глушаков поразил ворота Игоря Акинфеева. В результате, ЦСКА практически лишил себя шансов на продолжение борьбы за чемпионство.

«Васин выглядит достаточно уверенно. В последнем матче я его смотрел. А если бы Виктор не ошибался, его в ЦСКА никогда не было бы. Тогда бы он играл не знаю где – только не у нас. Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять. Тем, кто не ошибается, ни тренеры, ни кто-то другой не нужен – они сами играют. Не надо зацикливаться на минутных, секундных вещах. Моя задача – поддержать, и я Виктору звонил через парочку дней после дерби. Я в его голосе неуверенности не услышал. Не спотыкается тот, кто ползет», – сказал Черчесов.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций ЦСКА Россия Васин Виктор Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Munez89
1494863998
Ну такой херни я давно не слышал... Давай Станислав, возьми меня в сборную, я насру тебе в центре обороны так, что тебе будет что исправить, а после матча, ты не услышишь неуверенности в моем голосе. Идиот!!!
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евгений сергеевичч
1494864056
должен же быть у Березуцких и Игнашевича приемники
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Chernyi Lis
1494864077
че сказал??? сам он понял смысл..
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APchelov
1494864222

Очередная ахинея Черчесова. Представляю, что он лепит своим подопечным... Они его, скорее всего, не догоняют. Впрочем, лучше и не догонять )
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dok66
1494867431
Чо за ахинея !
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Smekaev
1494872072
Я думаю, он хотел сказать, что если бы Васин не ошибался, он бы в Реале играл, или Барсе, или Баварии... А так он в ЦСКА.
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Atom2020
1494873938
"Хорошо, что он ошибается, и хорошо, что есть что исправлять." ... браво ... аплодисменты ... занавес ... этож так замечательно, что Васин ошибается ... я-то думал, наоборот ... хреново, когда ошибаются ... ан нет ... тренер сборной России говорит, что хорошо! ... молодец, мол ... давай дальше ... более бредовой мысли и не сыскать ...
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vincentin
1494878263
Он случаем с частицами "НЕ" не переборщил?
Ответить
OfaZavr
1494920404
Чем больше ошибаешься, тем чаще в сборную приглашают)))
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