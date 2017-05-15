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    Черчесов заявил, что не собирается закрывать двери в сборную России перед Кокориным и Шатовым

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Олег Шатов еще будут иметь возможность выступить за национальную команду.

    Напомним, оба игрока не получили вызов в сборную для подготовки к Кубку конфедераций.

    «Мы еще с ними повстречаемся, и будем нацеливать людей, чтобы они были конкурентоспособными к следующему сезону. Им надо сконцентрироваться, все проанализировать, и в следующем году мы ждем наших Шатова, Кокорина и Оздоева. Двери перед ними не закрываются. Если бы не было диалога, то они себя чувствовали бы ущемленными и неправильно восприняли бы ситуацию.

    Состояние Шатова могу оценить на 100 процентов, потому что я вчера с ним разговаривал, как с Кокориным и другими. Если бы это был простой сбор, диалогов не было бы, но перед большим турниром футболисты должны узнавать из первых уст, почему их нет в списке. Надо отдать им должное, они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Мы стараемся не вмешиваться в конфликты и оценивать то, что видим на поле.

    У нас был хороший разговор, он будет продолжаться, сегодняшняя ситуация такая. Если у нас не будет никаких форс-мажоров, то никто уже в список на Кубок конфедераций не попадет», – подчеркнул Черчесов.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 16:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 18:47

      Ребята и сами двери не плохо закрывать умеют))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 18:33

      Все может быть,надо играть и доказывать свою состоятельность

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:21

      Нет, Коко давно потерян. Забыть надо про него.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > OfaZavr 15 мая 2017, 19:26

      надо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:42

      А что Кубок Конфедерации - это разве нет тренировочный сбор . По-моему все его так и расценивают . А Черчес ставит его во главу угла ? Видимо уже сейчас подстилает себе травку на фиаско в ЧМ ,

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 15 мая 2017, 17:34

      Шатов может пригодиться, а Коко если брать, то только для подачи мяча у кромки поля

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2017, 17:18

      Все ясно:
      "Пушкин дописался, а Шатов допи.......ся, причем вместе с агентом".

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 15 мая 2017, 17:00

      Похоже не взяли Шатова из-за контр с Луческу и как следствие, малого игрового времени в Зените.

      0
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 16:55

      Шатов то вроде неплохо за клуб сейчас выступает. Чем провинился перед Черчесовым?

      4
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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 мая 2017, 16:49

      Ну и зря!

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