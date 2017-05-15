Черчесов заявил, что не собирается закрывать двери в сборную России перед Кокориным и Шатовым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Олег Шатов еще будут иметь возможность выступить за национальную команду.

Напомним, оба игрока не получили вызов в сборную для подготовки к Кубку конфедераций.

«Мы еще с ними повстречаемся, и будем нацеливать людей, чтобы они были конкурентоспособными к следующему сезону. Им надо сконцентрироваться, все проанализировать, и в следующем году мы ждем наших Шатова, Кокорина и Оздоева. Двери перед ними не закрываются. Если бы не было диалога, то они себя чувствовали бы ущемленными и неправильно восприняли бы ситуацию.

Состояние Шатова могу оценить на 100 процентов, потому что я вчера с ним разговаривал, как с Кокориным и другими. Если бы это был простой сбор, диалогов не было бы, но перед большим турниром футболисты должны узнавать из первых уст, почему их нет в списке. Надо отдать им должное, они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Мы стараемся не вмешиваться в конфликты и оценивать то, что видим на поле.

У нас был хороший разговор, он будет продолжаться, сегодняшняя ситуация такая. Если у нас не будет никаких форс-мажоров, то никто уже в список на Кубок конфедераций не попадет», – подчеркнул Черчесов.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций