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  • Черчесов заявил, что не собирается закрывать двери в сборную России перед Кокориным и Шатовым

Черчесов заявил, что не собирается закрывать двери в сборную России перед Кокориным и Шатовым

15 мая 2017, 16:34
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник Олег Шатов еще будут иметь возможность выступить за национальную команду.

Напомним, оба игрока не получили вызов в сборную для подготовки к Кубку конфедераций.

«Мы еще с ними повстречаемся, и будем нацеливать людей, чтобы они были конкурентоспособными к следующему сезону. Им надо сконцентрироваться, все проанализировать, и в следующем году мы ждем наших Шатова, Кокорина и Оздоева. Двери перед ними не закрываются. Если бы не было диалога, то они себя чувствовали бы ущемленными и неправильно восприняли бы ситуацию.

Состояние Шатова могу оценить на 100 процентов, потому что я вчера с ним разговаривал, как с Кокориным и другими. Если бы это был простой сбор, диалогов не было бы, но перед большим турниром футболисты должны узнавать из первых уст, почему их нет в списке. Надо отдать им должное, они сами понимают, что сезон получился неоднозначный. Мы стараемся не вмешиваться в конфликты и оценивать то, что видим на поле.

У нас был хороший разговор, он будет продолжаться, сегодняшняя ситуация такая. Если у нас не будет никаких форс-мажоров, то никто уже в список на Кубок конфедераций не попадет», – подчеркнул Черчесов.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Зенит Кокорин Александр Шатов Олег Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Чеба
1494856196
Ну и зря!
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oyabun
1494856508
Шатов то вроде неплохо за клуб сейчас выступает. Чем провинился перед Черчесовым?
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polt
1494856817
Похоже не взяли Шатова из-за контр с Луческу и как следствие, малого игрового времени в Зените.
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FanatSerj
1494857917
Все ясно: "Пушкин дописался, а Шатов допи.......ся, причем вместе с агентом".
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forward33
1494858886
Шатов может пригодиться, а Коко если брать, то только для подачи мяча у кромки поля
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dok66
1494859323
А что Кубок Конфедерации - это разве нет тренировочный сбор . По-моему все его так и расценивают . А Черчес ставит его во главу угла ? Видимо уже сейчас подстилает себе травку на фиаско в ЧМ ,
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OfaZavr
1494861686
Нет, Коко давно потерян. Забыть надо про него.
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Mahone
1494862405
Все может быть,надо играть и доказывать свою состоятельность
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евгений сергеевичч
1494863258
Ребята и сами двери не плохо закрывать умеют))
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