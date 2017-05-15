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    Демикелис принял решение завершить карьеру по завершении сезона

    Защитник «Малаги» Мартин Демикелис намерен объявить о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона. В текущей кампании 36-летний игрок появился на поле лишь 12 раз.

    Ранее аргентинец выступал за «Ривер Плейт», «Баварию», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Эспаньол». На его счету четыре титула чемпиона Германии (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10) и четыре завоеванных Кубка страны (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10). Также он становился победителем АПЛ (2013/14) и обладателем Кубка английской Лиги (2013/14 и 2015/16).

    В составе сборной Аргентины Демикелис является серебряным призером чемпионата мира-2014.

    Источник: Football Espana

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    15.05.2017 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 15 мая 2017, 20:36

      хорошо поиграл...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 18:11

      Хороший защитник. Удачи.

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