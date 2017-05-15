Демикелис принял решение завершить карьеру по завершении сезона

Защитник «Малаги» Мартин Демикелис намерен объявить о завершении карьеры после окончания нынешнего сезона. В текущей кампании 36-летний игрок появился на поле лишь 12 раз.

Ранее аргентинец выступал за «Ривер Плейт», «Баварию», «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Эспаньол». На его счету четыре титула чемпиона Германии (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10) и четыре завоеванных Кубка страны (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2009/10). Также он становился победителем АПЛ (2013/14) и обладателем Кубка английской Лиги (2013/14 и 2015/16).

В составе сборной Аргентины Демикелис является серебряным призером чемпионата мира-2014.