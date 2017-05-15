Дмитрий Комбаров заявил, что рад попаданию в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что ему приятно оказаться в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017. Также футболист отметил, что не опасается отсутствия игровой практики в оставшихся матчах РФПЛ.

Напомним, что красно-белые уже завоевали чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата.

– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.

– Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?

– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется два матча в течение пяти дней.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций