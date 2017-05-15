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    Дмитрий Комбаров заявил, что рад попаданию в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что ему приятно оказаться в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017. Также футболист отметил, что не опасается отсутствия игровой практики в оставшихся матчах РФПЛ.

    Напомним, что красно-белые уже завоевали чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата.

    – Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.

    – Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?

    – Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется два матча в течение пяти дней.

    Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 14:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 мая 2017, 17:33

      Дима, успешно тебе выступить на КК)

      0
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 16:57

      Трудно представить сейчас Спартак на поле без Димки Комбарова. Его место гарантировано в составе.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 15:13

      Молодец!!!!!!!! Успехов тебе

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