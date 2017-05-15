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  • Дмитрий Комбаров заявил, что рад попаданию в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

Дмитрий Комбаров заявил, что рад попаданию в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций

15 мая 2017, 14:24
3

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что ему приятно оказаться в расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017. Также футболист отметил, что не опасается отсутствия игровой практики в оставшихся матчах РФПЛ.

Напомним, что красно-белые уже завоевали чемпионский титул за три тура до завершения чемпионата.

– Приятно, что попал в расширенный список сборной России. Рад этому событию.

– Не опасаетесь, что из-за ротации состава можете не сыграть 180 минут в оставшихся двух матчах до конца чемпионата?

– Опасений нет. Думаю, практика будет, потому что играть придется два матча в течение пяти дней.

Главные выводы по составу сборной России на Кубок конфедераций

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (3)
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Mahone
1494850437
Молодец!!!!!!!! Успехов тебе
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oyabun
1494856673
Трудно представить сейчас Спартак на поле без Димки Комбарова. Его место гарантировано в составе.
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Д Альбертини
1494858838
Дима, успешно тебе выступить на КК)
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