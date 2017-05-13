Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шалимов: «Исходя из того, как сложилась игра с «Уралом», считаю ничью для «Краснодара» удовлетворительным результатом»

Шалимов: «Исходя из того, как сложилась игра с «Уралом», считаю ничью для «Краснодара» удовлетворительным результатом»

13 мая 2017, 19:58
13

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что удовлетворен ничьей в гостевом матче 28-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1). По словам специалиста, «быки» ехали в Екатеринбург за победой, однако исходя из того, как сложилась игра, заработанной очко можно считать нормальным результатом.

«Первый тайм был хуже, чем второй, хотя мы нанесли достаточно ударов, надо было в створ попадать. Где-то мы пропускали быстрые атаки, у соперника есть игроки, которые могут быстро уходить, не все нам удалось заблокировать при наших потерях. Ну и пропустили дурацкий гол.

Во втором тайме мы владели мячом, выходили на ударные позиции, создавали моменты, в итоге дожали. Если бы до игры меня спросили, буду ли удовлетворен ничьей, я бы, конечно, ответил, что не буду удовлетворен ничейным результатом, так как мы приезжали сюда выигрывать. Но, исходя из того как сложилась игра, я удовлетворен ничьей», – сказал Шалимов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Шалимов Игорь
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Serjoga
1494698954
Хоть на судейство не валит! Уже прогресс!
Ответить
евгений ___
1494703106
нового тренера искать надо Краснодару, если хочет в еврокубках играть.
Ответить
sochi-2013
1494703732
Я Карпина предлагаю.
Ответить
евгений сергеевичч
1494707455
С кононовым хоть и пропускали больше за то какая была атака разнообразная бегущая всегда в перед, а сейчас что? Результаты все хуже и хуже игра все скучнее и скучнее.
Ответить
Krasnodar 123
1494751879
Краснодару нужен толковый тренер этого чудака надо гнать куда подальше! И кое кого из игроков тоже!
Ответить
Серёга Краснодарский
1494759999
Он считает результат удовлетворительным . В шею гнать нужно было с пол года назад.
Ответить
Главные новости
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
16
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
9
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
24
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
4
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
6
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+