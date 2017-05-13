Шалимов: «Исходя из того, как сложилась игра с «Уралом», считаю ничью для «Краснодара» удовлетворительным результатом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что удовлетворен ничьей в гостевом матче 28-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1). По словам специалиста, «быки» ехали в Екатеринбург за победой, однако исходя из того, как сложилась игра, заработанной очко можно считать нормальным результатом.

«Первый тайм был хуже, чем второй, хотя мы нанесли достаточно ударов, надо было в створ попадать. Где-то мы пропускали быстрые атаки, у соперника есть игроки, которые могут быстро уходить, не все нам удалось заблокировать при наших потерях. Ну и пропустили дурацкий гол.

Во втором тайме мы владели мячом, выходили на ударные позиции, создавали моменты, в итоге дожали. Если бы до игры меня спросили, буду ли удовлетворен ничьей, я бы, конечно, ответил, что не буду удовлетворен ничейным результатом, так как мы приезжали сюда выигрывать. Но, исходя из того как сложилась игра, я удовлетворен ничьей», – сказал Шалимов.