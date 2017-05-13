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    Шалимов: «Исходя из того, как сложилась игра с «Уралом», считаю ничью для «Краснодара» удовлетворительным результатом»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отметил, что удовлетворен ничьей в гостевом матче 28-го тура РФПЛ с «Уралом» (1:1). По словам специалиста, «быки» ехали в Екатеринбург за победой, однако исходя из того, как сложилась игра, заработанной очко можно считать нормальным результатом.

    «Первый тайм был хуже, чем второй, хотя мы нанесли достаточно ударов, надо было в створ попадать. Где-то мы пропускали быстрые атаки, у соперника есть игроки, которые могут быстро уходить, не все нам удалось заблокировать при наших потерях. Ну и пропустили дурацкий гол.

    Во втором тайме мы владели мячом, выходили на ударные позиции, создавали моменты, в итоге дожали. Если бы до игры меня спросили, буду ли удовлетворен ничьей, я бы, конечно, ответил, что не буду удовлетворен ничейным результатом, так как мы приезжали сюда выигрывать. Но, исходя из того как сложилась игра, я удовлетворен ничьей», – сказал Шалимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2017 19:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 мая 2017, 14:06

      Он считает результат удовлетворительным . В шею гнать нужно было с пол года назад.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 14 мая 2017, 11:51

      Краснодару нужен толковый тренер этого чудака надо гнать куда подальше! И кое кого из игроков тоже!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 23:30

      С кононовым хоть и пропускали больше за то какая была атака разнообразная бегущая всегда в перед, а сейчас что? Результаты все хуже и хуже игра все скучнее и скучнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 13 мая 2017, 22:28

      Я Карпина предлагаю.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sochi-2013 14 мая 2017, 12:42

      Да забудьте Вы об этом Карпине, он никому не нужен, тем более Краснодару.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > vladimir-7 14 мая 2017, 13:45

      Очень грамотный тренер и один из лучших мотиваторов. Краснодару как раз этого не хватает. Он потерял много очков в играх с командами из нижней части таблицы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > sochi-2013 14 мая 2017, 14:22

      Посмотрим на решение руководства Краснодара.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > vladimir-7 14 мая 2017, 19:21

      Ощущение,что Галицкий наигрался.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > sochi-2013 14 мая 2017, 21:51

      От одного спартаковца избавиться никак не можем, теперь ты другого (еще хуже, кстати) советуешь! Уж не засланный ли ты спартаковцами казачок?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > 14 мая 2017, 21:52

      Балбес бессовестный и все! Больше никто.

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > Тамхар 14 мая 2017, 22:16

      Без обид, но ни хрена ты в футболе не понимаешь!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 13 мая 2017, 22:20

      П О З О Р И Щ Е !!!
      Интересно, сколько ещё будет терпеть ВСЁ ЭТО владелец клуба ? Или ему еврокубки не нужны ???

      4
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      Рейтинг: +242

      евгений ___ 13 мая 2017, 22:18

      нового тренера искать надо Краснодару, если хочет в еврокубках играть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 мая 2017, 21:09

      Хоть на судейство не валит! Уже прогресс!

      0
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