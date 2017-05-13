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    Луческу: «Зенит» специально агрессивно начал матч, хотели шокировать «Крылья Советов»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подчеркнул, что петербуржцы намеренно агрессивно начали поединок 28-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1), чтобы повергнуть соперника в шок. Также специалист отметил, что в некоторых моментах сине-бело-голубых выручил голкипер Андрей Лунев, отразивший удары игроков самарской команды.

    «Планировали ли мы такое агрессивное начало? Да, мы специально запланировали подобный старт матча. Все-таки у соперника была большая мотивация, хотели повергнуть его в шок.

    В первом тайме мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме начали хорошо, но потом сбавили обороты и допустили несколько потерь. Соперник почувствовал себя увереннее.

    «Крылья» – сильная команда, с хорошими думающими игроками. Многие из них обладают отличным ударом. Однако хорошо сыграл Лунев, который несколько раз нас выручил», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 18:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      тоширо 13 мая 2017, 19:33

      крыльям бы газовые денюшки)))

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:37

      Даже не хочется комментировать это . А если бы Дзюба не забил первый... Были бы другие слова , не получилась агрессия , хотя мы хотели .

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