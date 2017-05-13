Луческу: «Зенит» специально агрессивно начал матч, хотели шокировать «Крылья Советов»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подчеркнул, что петербуржцы намеренно агрессивно начали поединок 28-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (3:1), чтобы повергнуть соперника в шок. Также специалист отметил, что в некоторых моментах сине-бело-голубых выручил голкипер Андрей Лунев, отразивший удары игроков самарской команды.

«Планировали ли мы такое агрессивное начало? Да, мы специально запланировали подобный старт матча. Все-таки у соперника была большая мотивация, хотели повергнуть его в шок.

В первом тайме мы создали несколько хороших моментов. Во втором тайме начали хорошо, но потом сбавили обороты и допустили несколько потерь. Соперник почувствовал себя увереннее.

«Крылья» – сильная команда, с хорошими думающими игроками. Многие из них обладают отличным ударом. Однако хорошо сыграл Лунев, который несколько раз нас выручил», – сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».