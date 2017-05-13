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    Боккетти отметил, что в «Спартаке» не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подчеркнул, что игроки красно-белых не придают значения разговорам о незаслуженно добытой победе в чемпионате России. Также итальянец заявил, что после матча «Зенита» с «Тереком» (0:1) в прошлое воскресенье, принесшим спартаковцам золотые медали РФПЛ, он даже толком не понял, что произошло.

    Сегодня, 13 мая, «Спартак» обыграл «Амкар» (1:0) в поединке 28-го тура Премьер-лиги.

    «Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки «Спартака» не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу.

    Как я праздновал выигрыш золотых медалей? Дома смотрел матч «Зенита» и «Терека», после финального свистка толком даже не понял, что произошло. Сразу все начали звонить, поздравлять, а потом встретились с ребятами в ресторане и немного посидели», – сказал Боккетти.

    Источник: ТАСС

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    13.05.2017 17:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 13 мая 2017, 23:32

      Победителей не судят

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 мая 2017, 19:47

      Каррера впару Боккетти летом берет защитника из Торино. Думаю получится толк! Типа итальянский центр!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > батог 14 мая 2017, 01:12

      Флангового присмотрели в Италии. Про центрального никакой информации не было.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 18:20

      Завистники это,вы в этом году были сильнее,да и разрыв говорит о себе,когда такое было?Успокойтесь и поздравьте Спартак,он заслужил кровью и потом!!!!!!!!!!

      7
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 18:02

      отрыв в 10 очков за 2 тура до конца, 21 победа и 3 ничьи из 28 игр, в какой такой вселенной это незаслуженно

      9
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > NEON-SM 13 мая 2017, 18:56

      Правильно говорите!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 17:58

      Ну как понять незаслуженно???Всё по делу

      10
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 18:56

      Спасибо!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Mahone 13 мая 2017, 19:10

      от души))))

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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 19:14

      ЦСКА был сильнее намного в прошлые года - это факт,зря Слуцкого убрали,так думаю,но а в этом году Спартак был сильнее

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Mahone 13 мая 2017, 19:18

      Слуцкого вовремя убрали,просто игра была невыризителна.а насчет Спартака ты прав этот год действительно ваш

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      Рейтинг: +1557

      Mahone > Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 19:31

      Но тренера надо было кого поставить? С опытом

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > Mahone 13 мая 2017, 20:13

      Гончаренко справиться

      1
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