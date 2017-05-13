Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Боккетти отметил, что в «Спартаке» не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

Боккетти отметил, что в «Спартаке» не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

13 мая 2017, 17:56
13

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подчеркнул, что игроки красно-белых не придают значения разговорам о незаслуженно добытой победе в чемпионате России. Также итальянец заявил, что после матча «Зенита» с «Тереком» (0:1) в прошлое воскресенье, принесшим спартаковцам золотые медали РФПЛ, он даже толком не понял, что произошло.

Сегодня, 13 мая, «Спартак» обыграл «Амкар» (1:0) в поединке 28-го тура Премьер-лиги.

«Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки «Спартака» не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу.

Как я праздновал выигрыш золотых медалей? Дома смотрел матч «Зенита» и «Терека», после финального свистка толком даже не понял, что произошло. Сразу все начали звонить, поздравлять, а потом встретились с ребятами в ресторане и немного посидели», – сказал Боккетти.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Паук за ЦСКА
1494687521
Ну как понять незаслуженно???Всё по делу
Ответить
NEON-SM
1494687770
отрыв в 10 очков за 2 тура до конца, 21 победа и 3 ничьи из 28 игр, в какой такой вселенной это незаслуженно
Ответить
Mahone
1494688835
Завистники это,вы в этом году были сильнее,да и разрыв говорит о себе,когда такое было?Успокойтесь и поздравьте Спартак,он заслужил кровью и потом!!!!!!!!!!
Ответить
батог
1494694070
Каррера впару Боккетти летом берет защитника из Торино. Думаю получится толк! Типа итальянский центр!
Ответить
евгений сергеевичч
1494707536
Победителей не судят
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
2
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
2
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
Все новости
Все новости
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
2
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
1
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
8
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+