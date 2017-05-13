Боккетти отметил, что в «Спартаке» не обращают внимания на разговоры о незаслуженном чемпионстве

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подчеркнул, что игроки красно-белых не придают значения разговорам о незаслуженно добытой победе в чемпионате России. Также итальянец заявил, что после матча «Зенита» с «Тереком» (0:1) в прошлое воскресенье, принесшим спартаковцам золотые медали РФПЛ, он даже толком не понял, что произошло.

Сегодня, 13 мая, «Спартак» обыграл «Амкар» (1:0) в поединке 28-го тура Премьер-лиги.

«Когда команда выигрывает чемпионат, всегда найдутся такие люди, которые скажут, что победа была незаслуженной или, что соперники в чемпионате были слабыми, игроки «Спартака» не обращают на это внимания. Я считаю, что мы заслужили эту победу.

Как я праздновал выигрыш золотых медалей? Дома смотрел матч «Зенита» и «Терека», после финального свистка толком даже не понял, что произошло. Сразу все начали звонить, поздравлять, а потом встретились с ребятами в ресторане и немного посидели», – сказал Боккетти.