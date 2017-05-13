Семин: «Милевский и Алиев свой талант не сберегли»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что ни полузащитник Александр Алиев, ни нападающий Артем Милевский не смогли реализовать свои футбольные таланты в полной мере.

«Думаю, каждый из них должен был сам в себе найти тот момент, когда что-то в жизни пошло не так. Воспитать очень сложно. А принять самому правильные нормы поведения, отношения к профессии у них не получалось. Притом что с каждым было много бесед, штрафов, Суркис контролировал, по сути, всю их жизнь.

Недавно встретился с Милевским в Тосно. Он в отличной жизненной форме, хороших кондициях, нет ни грамма лишнего веса. Кажется, нормально чувствует себя. Чего не могу сказать об Алиеве. Я его давно не видел, только наблюдаю, как он попадает в различные ситуации, которые сразу же становятся достоянием прессы.

В любом случае оба они свой талант не сберегли. Как сказал когда-то Генрих Четвертый, «лучшие годы своей жизни я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие». Примерно так вышло у Алиева с Милевским», – приводит слова Семина Gazeta.ua.

Напомним, что Семин возглавлял киевское «Динамо» дважды. С 2007 по 2009 годы, а также с 2010 по 2012.