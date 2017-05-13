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    Семин: «Милевский и Алиев свой талант не сберегли»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что ни полузащитник Александр Алиев, ни нападающий Артем Милевский не смогли реализовать свои футбольные таланты в полной мере.

    «Думаю, каждый из них должен был сам в себе найти тот момент, когда что-то в жизни пошло не так. Воспитать очень сложно. А принять самому правильные нормы поведения, отношения к профессии у них не получалось. Притом что с каждым было много бесед, штрафов, Суркис контролировал, по сути, всю их жизнь.

    Недавно встретился с Милевским в Тосно. Он в отличной жизненной форме, хороших кондициях, нет ни грамма лишнего веса. Кажется, нормально чувствует себя. Чего не могу сказать об Алиеве. Я его давно не видел, только наблюдаю, как он попадает в различные ситуации, которые сразу же становятся достоянием прессы.

    В любом случае оба они свой талант не сберегли. Как сказал когда-то Генрих Четвертый, «лучшие годы своей жизни я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие». Примерно так вышло у Алиева с Милевским», – приводит слова Семина Gazeta.ua.

    Напомним, что Семин возглавлял киевское «Динамо» дважды. С 2007 по 2009 годы, а также с 2010 по 2012.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 мая 2017, 00:02

      Верно Палыч сказал . Алиев то уже всё и не поднимется а вот Милевский будет играть в РФПЛ в следующем году если в межсезонье не начудит . Так у меня сложилось в жизни , что у нас с Милевским есть общие друзья но вот с ним лично мне не довелось на прямую встретится , хотя о его жизни я многое знаю через друзей......

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 11:14

      Алиев в Локо ещё хорош был. Потом совсем скатился.

      0
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 13 мая 2017, 09:33

      Алиев вообще говнюк редкостный. Таким людям не место на планете Земля.

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 13 мая 2017, 08:32

      Я думаю они уже сами жалеют.

      1
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 13 мая 2017, 08:04

      Это факт.

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