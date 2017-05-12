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    Кутузов: «По ходу сезона «Спартак» всех превзошел»

    Бывший футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов отметил опыт главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который тот перенял у лучших итальянских тренеров. Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    – В России футбольным чемпионом стал «Спартак», это большое событие. Следили за Премьер-лигой?

    – Отчасти да. Время позволяло смотреть матчи. По ходу сезона «Спартак» всех превзошел – и в стабильности, и в организации. То, чего ему не хватало в предыдущие годы. Нашелся человек, который смог наладить важнейшую – техническую – составляющую. То есть правильно организовать группу людей, футболистов, персонал и направить их в одном направлении во имя общей цели. Этого человека, конечно, зовут Массимо Каррера.

    – У кого как не у вас, отыгравшего в Италии столько лет, спрашивать про Карреру. В чем его секрет, как думаете?

    – Насколько я понимаю, это прямое следствие работы с Антонио Конте. Который, в свою очередь, много взял у Джампьеро Вентуры – нынешнего тренера сборной Италии. Мне посчастливилось поработать с Вентурой несколько лет, да и с Конте пересекся на полгода. Имел возможность сравнить. И, например, оказаться после Вентуры у Конте для меня было все равно что перейти из одной комнаты в другую в одной квартире. Методы очень похожи. Большие итальянские мастера тем и сильны, что перенимают друг у друга лучшее. Потому итальянская тренерская школа так хороша.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 06:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6909

      sochi-2013 12 мая 2017, 19:41

      По ходу сезона «Спартак» меньше всех облажался.
      Так правильнее.

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 12 мая 2017, 18:26

      а кто это? вот помню как хоккеист Кутузов, защитник, на чемпионате мира года так 3-4 назад, закинул шайбу французам, вот это был номер, а этого нет, не знаем

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 12 мая 2017, 12:49

      Кутузов,хороший тренер..Обыграл Францию в 1812 году...

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 мая 2017, 11:18

      Вы что Кутузова не знаете???

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 12 мая 2017, 08:18

      Желательно наличие наших молодых и умных тренеров

      1
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