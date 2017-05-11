Годин – болельщикам: «Вместе мы продолжим борьбу и обязательно вернемся»

Защитник «Атлетико» Диего Годин обратился к болельщикам после поражения от «Реала» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:2; 2:4 по сумме двух встреч).

«Большое спасибо за вашу постоянную поддержку. Вместе с вами мы продолжим борьбу и обязательно вернемся», – написал 31-летний уругваец в твиттере.

В нынешнем сезоне Годин забил три гола и отдал две результативные передачи в 47-ми матчах всех турниров. В послематчевом интервью главный тренер «матрасников» Диего Симеоне сказал, что хотел бы клонировать Година и Габи.