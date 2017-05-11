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    Симеоне: «Первые полчаса игры против «Реала» войдут в историю человечества»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» (2:4 по сумме двух встреч).

    «В полуфинале нам достался принципиальный соперник. Они усложнили нам жизнь в домашнем матче, но мы сумели показать, что способны конкурировать на самом высоком уровне. Первые полчаса игры войдут в историю человечества. «Реал» сумел продавить нашу защитную линию и забить, но эта ночь навсегда останется в памяти. Жалко, что нельзя клонировать Година и Габи – они отдают свои жизни за клуб. Мы сумели добавить интриги в противостояние. Нам очень обидно и больно за пропущенный гол», – сказал аргентинец.

    Контракт Симеоне с мадридским клубом истекает по окончании сезона. Ранее «Бомбардир» писал о том, что в услугах специалиста заинтересован «Интер».

    Источник: Marca

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    11.05.2017 01:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 11 мая 2017, 17:33

      Войдёт в историю как очень грубый матч атлетико, а так ничего особенного, пенальти тоже не особо и гол, во 2 тайме бензема точно так же сбили и ничего. За то по ногам лупили от души, я был лучшего мнения о команде, реал играл по счёту и заслуженно в финале, а итоговый счёт этой встречи не по игре

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 11 мая 2017, 11:48

      При всем уважении, но эти полчаса будут забыты через неделю-другую.

      -2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 мая 2017, 10:24

      "История человечества в пяти томах. Том 2. Последняя фантастическая игра на Висенте Кальдерон" Автор Диего Пабло Симеоне. Тираж 2000 экземпляров.)))))))))))

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 мая 2017, 09:26

      Хорошо,что играли 10-го, а не 9-го, а то затмили бы в истории день победы...

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 11 мая 2017, 08:21

      Мадрид, провел очень качественный матч и то что за шестнадцать минут, пропустили два гола, тоже предполагалось. Реал расчитывал на гол на выезде и он его забил. Кубок Чемпионов будет наш ребята Hala Madrid.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 11 мая 2017, 07:58

      Максимум, что войдет в историю, так это итоговый счет. А скорее всего вообще просто итог, по которому Реал в полуфинале прошел Атлетико - все.

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      Рейтинг: +2389

      serglider 11 мая 2017, 07:50

      Никуда они не войдут! Энциклопедий не хватит, если помнить какие команды отыграли пропущенные в первом матче мячи, но не смогли удержать нужный счет до конца матча))) В "памяти" остаются только чемпионы!

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      Рейтинг: +1300

      САНЁК17 11 мая 2017, 07:31

      В истории футбола нет место,потому что вы матрасники не удачливые жалкие и вам не светит ЛЧ.

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 11 мая 2017, 06:51

      Он имел ввиду в историю футбола)))

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 11 мая 2017, 02:29

      Истории человечества до одного места футбол вообще.

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