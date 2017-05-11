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  • Симеоне: «Первые полчаса игры против «Реала» войдут в историю человечества»

Симеоне: «Первые полчаса игры против «Реала» войдут в историю человечества»

11 мая 2017, 01:09
10

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» (2:4 по сумме двух встреч).

«В полуфинале нам достался принципиальный соперник. Они усложнили нам жизнь в домашнем матче, но мы сумели показать, что способны конкурировать на самом высоком уровне. Первые полчаса игры войдут в историю человечества. «Реал» сумел продавить нашу защитную линию и забить, но эта ночь навсегда останется в памяти. Жалко, что нельзя клонировать Година и Габи – они отдают свои жизни за клуб. Мы сумели добавить интриги в противостояние. Нам очень обидно и больно за пропущенный гол», – сказал аргентинец.

Контракт Симеоне с мадридским клубом истекает по окончании сезона. Ранее «Бомбардир» писал о том, что в услугах специалиста заинтересован «Интер».

Источник: Marca
Лига чемпионов Атлетико Симеоне Диего
Комментарии (10)
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stream15
1494458975
Истории человечества до одного места футбол вообще.
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simoron81
1494474718
Он имел ввиду в историю футбола)))
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САНЁК17
1494477094
В истории футбола нет место,потому что вы матрасники не удачливые жалкие и вам не светит ЛЧ.
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serglider
1494478213
Никуда они не войдут! Энциклопедий не хватит, если помнить какие команды отыграли пропущенные в первом матче мячи, но не смогли удержать нужный счет до конца матча))) В "памяти" остаются только чемпионы!
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Чермындыр
1494478714
Максимум, что войдет в историю, так это итоговый счет. А скорее всего вообще просто итог, по которому Реал в полуфинале прошел Атлетико - все.
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Болельщик Реал Мадрида
1494480114
Мадрид, провел очень качественный матч и то что за шестнадцать минут, пропустили два гола, тоже предполагалось. Реал расчитывал на гол на выезде и он его забил. Кубок Чемпионов будет наш ребята Hala Madrid.
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Тазит
1494483993
Хорошо,что играли 10-го, а не 9-го, а то затмили бы в истории день победы...
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ЖОРРО
1494487459
"История человечества в пяти томах. Том 2. Последняя фантастическая игра на Висенте Кальдерон" Автор Диего Пабло Симеоне. Тираж 2000 экземпляров.)))))))))))
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SKS6891
1494492485
При всем уважении, но эти полчаса будут забыты через неделю-другую.
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NEON-SM
1494513191
Войдёт в историю как очень грубый матч атлетико, а так ничего особенного, пенальти тоже не особо и гол, во 2 тайме бензема точно так же сбили и ничего. За то по ногам лупили от души, я был лучшего мнения о команде, реал играл по счёту и заслуженно в финале, а итоговый счёт этой встречи не по игре
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