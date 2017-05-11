Симеоне: «Первые полчаса игры против «Реала» войдут в историю человечества»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал исход полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Реала» (2:4 по сумме двух встреч).

«В полуфинале нам достался принципиальный соперник. Они усложнили нам жизнь в домашнем матче, но мы сумели показать, что способны конкурировать на самом высоком уровне. Первые полчаса игры войдут в историю человечества. «Реал» сумел продавить нашу защитную линию и забить, но эта ночь навсегда останется в памяти. Жалко, что нельзя клонировать Година и Габи – они отдают свои жизни за клуб. Мы сумели добавить интриги в противостояние. Нам очень обидно и больно за пропущенный гол», – сказал аргентинец.

Контракт Симеоне с мадридским клубом истекает по окончании сезона. Ранее «Бомбардир» писал о том, что в услугах специалиста заинтересован «Интер».