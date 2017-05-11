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    Торрес: «В матче против «Реала» мы были близки к камбэку. Это будет уроком»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился мнением о противостоянии с «Реалом» на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов (2:4 по сумме двух встреч).

    «Мы должны быть рады тому, что показали усердие и проделали тяжелую работу, сплотились с фанатами. Сегодня все было прекрасно, и в определенный момент наша вера в успех достигла высшей точки. Мы знали, что все возможно, и в самом деле были очень близки к камбэку. Случившееся будет уроком для нас. Всему нужно время, ничего не получается в краткие сроки.

    Сегодняшний пример должен стать фундаментом для дальнейшего развития. Это не предел команды. Клуб переживает один из величайших моментов в своей истории. Это повод для гордости. Я застал много моментов в истории «Атлетико» и могу сказать, что сейчас начинается что-то великое», – считает 33-летний испанец.

    Воспитанник «Атлетико» Торрес вернулся в команду в июле 2016 года, перейдя из «Милана» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне форвард забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 43-х играх всех турниров.

    Источник: Marca

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    11.05.2017 01:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +54

      Evklid 11 мая 2017, 10:21

      чухна

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