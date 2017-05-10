ФНЛ. «Енисей» в гостях уступил «Шиннику»

«Енисей» в матче 36-го тура ФНЛ проиграл «Шиннику» со счетом 2:4. В составе хозяев Равиль Нетфуллин оформил дубль, а Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов забили по голу. У гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.

Команда из Красноярска осталась на четвертой строчке в турнирной таблице. «Шинник» набрал 54 балла и поднялся на шестую строчку.

Россия. ФНЛ. 36-й тур

Шинник (Ярославль) – Енисей (Краснодар) – 4:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Нетфуллин, 1; 1:1 – Камеш, 23; 1:2 – Васильев, 70; 2:2 – Нетфуллин, 72; 3:2 – Султонов, 75; 4:2 – Низамутдинов, 90+2.

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