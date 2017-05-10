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    ФНЛ. «Енисей» в гостях уступил «Шиннику»

    «Енисей» в матче 36-го тура ФНЛ проиграл «Шиннику» со счетом 2:4. В составе хозяев Равиль Нетфуллин оформил дубль, а Мухаммад Султонов и Эльдар Низамутдинов забили по голу. У гостей отличились Владимир Камеш и Максим Васильев.

    Команда из Красноярска осталась на четвертой строчке в турнирной таблице. «Шинник» набрал 54 балла и поднялся на шестую строчку.

    Россия. ФНЛ. 36-й тур

    Шинник (Ярославль) – Енисей (Краснодар) – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Нетфуллин, 1; 1:1 – Камеш, 23; 1:2 – Васильев, 70; 2:2 – Нетфуллин, 72; 3:2 – Султонов, 75; 4:2 – Низамутдинов, 90+2.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 20:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 11 мая 2017, 03:23

      Два оставшихся матча выигрывать надо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 10 мая 2017, 20:52

      Печалька((

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 10 мая 2017, 20:32

      Вот тебе и на. Ничего еще здесь не ясно.

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