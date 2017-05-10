ФНЛ. «Сибирь» с минимальным счетом переиграла «Спартак» Нальчик

В матче 36-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» в родных стенах одержала минимальную победу над «Спартаком» из Нальчика. Единственный гол в этой встрече на 49-й минуте с пенальти забил полузащитник хозяев Евгений Чеботару.

Этот результат позволил «Сибири» набрать 38 очков и покинуть зону вылета в турнирной таблице. На счету гостей – 38 баллов и 16-е место.

Первенство ФНЛ. 36-й тур

Сибирь (Новосибирск) – Спартак (Нальчик) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Чеботару, 49 (с пенальти).

Удаление: Соблиров, 89.

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