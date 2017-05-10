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    ФНЛ. «Сибирь» с минимальным счетом переиграла «Спартак» Нальчик

    В матче 36-го тура первенства ФНЛ «Сибирь» в родных стенах одержала минимальную победу над «Спартаком» из Нальчика. Единственный гол в этой встрече на 49-й минуте с пенальти забил полузащитник хозяев Евгений Чеботару.

    Этот результат позволил «Сибири» набрать 38 очков и покинуть зону вылета в турнирной таблице. На счету гостей – 38 баллов и 16-е место.

    Первенство ФНЛ. 36-й тур

    Сибирь (Новосибирск) – Спартак (Нальчик) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чеботару, 49 (с пенальти).

    Удаление: Соблиров, 89.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2017 16:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 11 мая 2017, 10:07

      теперь бы еще у Луча в гостях выиграть, что очень тяжко будет. В двух играх следующего тура конкуренты играют между собой, поэтому кто-то из них да наберет очки и опередит Сибирь. Очень не хочется возвращаться во 2-ю лигу, но, если честно, такому исходу я не буду удивлен.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Petrak86 12 мая 2017, 19:30

      Ещё в начале сезона, когда состав посмотрел сказал, что будем бороться за выживание.., но всё-же, так хочется надеяться на чудо.
      Думаю ничья на выезде тоже даст шанс если у спартачей потом купят..,

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