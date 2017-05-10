Конте готов остаться в «Челси», если сможет выбрать себе помощника

Руководство «Челси» делает все возможное для того, чтобы сохранить главного тренера команды Антонио Конте, сообщает The Telegraph. Итальянец готов поставить свою подпись под новым контрактом с лондонцами, но при одном условии: он сам сможет выбрать себе помощника. Занимавший эту позиции ранее Стив Холланд в ближайшее время перейдет на работу в сборную Англии.

Стоит отметить, что в «Челси» готовы пойти на существенное повышение зарплаты Конте, который является претендентом на аналогичный пост в «Интере».