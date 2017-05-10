Конте готов остаться в «Челси», если сможет выбрать себе помощника

Да Конте теперь СИНИЙ и никуда он не уйдёт в ближайшие несколько лет! А лучше бы он и был на доооолгое время! Челси нужен тренер на десяток лет! Такого давно не было а это необходимо!!!
Руководство «Челси» делает все возможное для того, чтобы сохранить главного тренера команды Антонио Конте, сообщает The Telegraph. Итальянец готов поставить свою подпись под новым контрактом с лондонцами, но при одном условии: он сам сможет выбрать себе помощника. Занимавший эту позиции ранее Стив Холланд в ближайшее время перейдет на работу в сборную Англии.
Стоит отметить, что в «Челси» готовы пойти на существенное повышение зарплаты Конте, который является претендентом на аналогичный пост в «Интере».