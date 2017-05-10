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    Конте готов остаться в «Челси», если сможет выбрать себе помощника

    Руководство «Челси» делает все возможное для того, чтобы сохранить главного тренера команды Антонио Конте, сообщает The Telegraph. Итальянец готов поставить свою подпись под новым контрактом с лондонцами, но при одном условии: он сам сможет выбрать себе помощника. Занимавший эту позиции ранее Стив Холланд в ближайшее время перейдет на работу в сборную Англии.

    Стоит отметить, что в «Челси» готовы пойти на существенное повышение зарплаты Конте, который является претендентом на аналогичный пост в «Интере».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.05.2017 07:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      Yurini 10 мая 2017, 17:07

      Да Конте теперь СИНИЙ и никуда он не уйдёт в ближайшие несколько лет! А лучше бы он и был на доооолгое время! Челси нужен тренер на десяток лет! Такого давно не было а это необходимо!!!

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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Yurini 10 мая 2017, 21:13

      поживем увидим

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      Рейтинг: +41

      а013аа > Yurini 10 мая 2017, 21:31

      Максимум еще сезона 2, потом Испания или возвращение в Юве

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