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    Дибала: «Игра в финале – мечта, для которой мы трудились весь сезон»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния «Ювентус» оказался сильнее «Монако» со счетом 4:1.

    «Игра в финале – мечта, для которой мы трудились весь сезон. Впереди у нас еще много целей. Мы должны выиграть Серию А и Кубок Италии. Мы должны победить везде, чтобы достичь настоящего успеха», – сказал Дибала.

    Ранее Леонардо Бонуччи заявил, что «Ювентус» стал сильнее по сравнению с предыдущим финалом.

    «Победа в Лиге чемпионов будет наградой в конце тяжелого пути». Буффон в третий раз вышел в финал ЛЧ

    Источник: ФК «Ювентус»

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    10.05.2017 01:09
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