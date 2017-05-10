Дибала: «Игра в финале – мечта, для которой мы трудились весь сезон»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния «Ювентус» оказался сильнее «Монако» со счетом 4:1.

«Игра в финале – мечта, для которой мы трудились весь сезон. Впереди у нас еще много целей. Мы должны выиграть Серию А и Кубок Италии. Мы должны победить везде, чтобы достичь настоящего успеха», – сказал Дибала.

Ранее Леонардо Бонуччи заявил, что «Ювентус» стал сильнее по сравнению с предыдущим финалом.

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