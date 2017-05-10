Бонуччи: «Мы выросли с момента предыдущего финала»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от выхода команды в финал Лиги чемпионов. Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале турнира туринский клуб одолел «Монако».

«Мы выросли с момента предыдущего финала. Тогда наше попадание в решающий матч стало сюрпризом. В этом году, если учитывать результаты наших матчей, у нас видна большая уверенность», – рассказал Бонуччи.

Соперник «Ювентуса» по финалу Лиги чемпионов определится в матче «Реала» и «Атлетико».

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