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    Адвокат принял сборную Голландии на краткосрочной основе

    Технический директор Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Ханс ван Брекелен сообщил, что приглашение Дика Адвоката на пост главного тренера национальной команды является краткосрочной перспективой. По его словам, 69-летний специалист возглавил оранжевых лишь для того, чтобы вывести их в финальную часть чемпионата мира-2018.

    «Это возвращение краткосрочное, основная цель – попадание в финальную стадию чемпионата мира 2018 года», – цитирует ван Брекелена AFP.

    После пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице группы А, набрав семь очков. Напомним, ранее команда не сумела пробиться на европейское первенство 2016 года во Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 14:18
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:33

      Последняя гастроль артиста . Пускай попробует . Видимо никто не согласился брать сборную в этом состоянии . А Адвокату терять нечего . Выведет -хорошо , не выведет - он-то ничего не потеряет .

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 9 мая 2017, 22:25

      Последний тренер на всю страну?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 мая 2017, 18:17

      не ожидал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 17:55

      Получше не могли найти кого-нибудь?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 мая 2017, 16:46

      А не поздно ли пить боржоми, когда...сами знаете что...

      3
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 мая 2017, 15:33

      хорошая сборная у Голландии, а вот тренеры тоже на буквы "х" :) теперь наверняка пролетели мимо ЧМ

      2
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      Рейтинг: +444

      vshter76 9 мая 2017, 15:15

      А казалось, что хуже уже быть не может.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 9 мая 2017, 14:53

      В адвоката верят только болелы зенита. Думаю, выведет если Голландию , что врятли , то снова его в Зенит позовут ))) или в сборную РФ, тут так любят.

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