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Адвокат принял сборную Голландии на краткосрочной основе

9 мая 2017, 14:18
8

Технический директор Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Ханс ван Брекелен сообщил, что приглашение Дика Адвоката на пост главного тренера национальной команды является краткосрочной перспективой. По его словам, 69-летний специалист возглавил оранжевых лишь для того, чтобы вывести их в финальную часть чемпионата мира-2018.

«Это возвращение краткосрочное, основная цель – попадание в финальную стадию чемпионата мира 2018 года», – цитирует ван Брекелена AFP.

После пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице группы А, набрав семь очков. Напомним, ранее команда не сумела пробиться на европейское первенство 2016 года во Франции.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нидерланды Адвокат Дик
Комментарии (8)
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lekseij2007
1494330831
В адвоката верят только болелы зенита. Думаю, выведет если Голландию , что врятли , то снова его в Зенит позовут ))) или в сборную РФ, тут так любят.
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vshter76
1494332119
А казалось, что хуже уже быть не может.
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Masteralex
1494333199
хорошая сборная у Голландии, а вот тренеры тоже на буквы "х" :) теперь наверняка пролетели мимо ЧМ
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multiscan
1494337587
А не поздно ли пить боржоми, когда...сами знаете что...
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OfaZavr
1494341705
Получше не могли найти кого-нибудь?
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84aivengo
1494343024
не ожидал...
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baltica
1494357906
Последний тренер на всю страну?
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dok66
1494578011
Последняя гастроль артиста . Пускай попробует . Видимо никто не согласился брать сборную в этом состоянии . А Адвокату терять нечего . Выведет -хорошо , не выведет - он-то ничего не потеряет .
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