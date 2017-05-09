Адвокат принял сборную Голландии на краткосрочной основе

Технический директор Королевского футбольного союза Голландии (KNVB) Ханс ван Брекелен сообщил, что приглашение Дика Адвоката на пост главного тренера национальной команды является краткосрочной перспективой. По его словам, 69-летний специалист возглавил оранжевых лишь для того, чтобы вывести их в финальную часть чемпионата мира-2018.

«Это возвращение краткосрочное, основная цель – попадание в финальную стадию чемпионата мира 2018 года», – цитирует ван Брекелена AFP.

После пяти туров голландцы располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице группы А, набрав семь очков. Напомним, ранее команда не сумела пробиться на европейское первенство 2016 года во Франции.