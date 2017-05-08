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Панов: «В «Спартаке» есть футболисты, которых надо менять»

8 мая 2017, 00:57
7

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, являющийся болельщиком «Спартака», поздравил красно-белых с долгожданным чемпионством. При этом Панов отметил, что в московской команде есть ряд игроков, которых нужно менять.

«Поздравляю красно-белых с победой в чемпионате. Отметим этот успех на матче команды с «Тереком». А «Зенит» с ЦСКА разыграют второе место, обе команды достойны сыграть в Лиге чемпионов.

По этому сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова. Денис был настоящим капитаном. Те же Промес, Зе Луиш, Адриано внесли свою определенную лепту в этот успех. Ребров тот же молодец. Все ребята старались, бились. Каррера сам по себе харизматичный человек. Он выделяется своей добротой и нежностью. По нему видно, что он порядочный человек. Наверное, и мотивирует игроков очень прилично. Думаю, болельщики радуются, что он остается и на следующий сезон. Мне нравится как он работает, у команды хороший стиль игры. Да, есть проблемы, но в составе есть и игроки некоторые, которых надо менять. Думаю, клуб приобретет хороших футболистов», – заявил Панов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Панов Александр
Комментарии (7)
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pzdc.
1494199337
Ничего не надо менять. Нужно в след сезоне упорно работать продолжать побеждать вам!
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Д Альбертини
1494205084
вот честно, не знал что Панов, является болельщиком Спартака))
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ribavadim
1494209071
А я смотрел Спартак-Томь...Там школьник с экзотической фамилией давал бой моему Спартаку!Это удивительно и прекрасно! Ай да Валера!!! Ай да Петраков ( Локомотивец)! Смотрите и думайте - люди?!!
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whitenigger24
1494210944
я блин мелким был (15 лет) когда он французам банок напихал, 3-2 тогда выйграли. Я на видео магнитофон этот матч записал. Но ни когда не думал что он красно белый!! Всех КБ с чемпионством!!
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ItalianFootball
1494224204
В любой команде есть человек, которого надо менять. Ломанул тёзка)
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Spiridonovich
1494227645
Согласиться с тем, что ЦСКА и Зенит должны играть в евро кубках нельзя. Эти команды, кроме позора и презрения в играх в Европе ничего не заслужили.А наша сборная, состоявшая в основном из игроков этих клубов, в рейтинге приближается к концу первой сотни. Самое правильное надо было бы разогнать эти две криминальные команды.
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