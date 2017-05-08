Панов: «В «Спартаке» есть футболисты, которых надо менять»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, являющийся болельщиком «Спартака», поздравил красно-белых с долгожданным чемпионством. При этом Панов отметил, что в московской команде есть ряд игроков, которых нужно менять.

«Поздравляю красно-белых с победой в чемпионате. Отметим этот успех на матче команды с «Тереком». А «Зенит» с ЦСКА разыграют второе место, обе команды достойны сыграть в Лиге чемпионов.

По этому сезону в «Спартаке» отмечу Глушакова. Денис был настоящим капитаном. Те же Промес, Зе Луиш, Адриано внесли свою определенную лепту в этот успех. Ребров тот же молодец. Все ребята старались, бились. Каррера сам по себе харизматичный человек. Он выделяется своей добротой и нежностью. По нему видно, что он порядочный человек. Наверное, и мотивирует игроков очень прилично. Думаю, болельщики радуются, что он остается и на следующий сезон. Мне нравится как он работает, у команды хороший стиль игры. Да, есть проблемы, но в составе есть и игроки некоторые, которых надо менять. Думаю, клуб приобретет хороших футболистов», – заявил Панов.