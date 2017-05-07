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  • Шалимов: «В матче с «Оренбургом» не хватало остроты с флангов, не было ни одной острой передачи»

Шалимов: «В матче с «Оренбургом» не хватало остроты с флангов, не было ни одной острой передачи»

7 мая 2017, 16:22
9

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о причинах поражения от «Оренбурга» в матче 27-го игрового дня чемпионата России.

«Чего не хватило, чтобы сравнять счет? Думаю, нам надо было низом продолжать играть. Наверное, ошиблись, отправив центрального защитника в штрафную на последних минутах. Один удар был, практически ничего не создали мы. Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными.

Поле и аншлаг на трибунах? Это никакого влияния не оказывает. Мы играем при 30-ти тысячах. Проблем с полем не было у нас», – сказал специалист.

Результат в Оренбурге не повлиял на турнирное положение «быков». Команда по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (9)
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MURAD F. A.
1494163743
он еще ищет какую то проблему, проблема в тренерском штабе, это слепому видно.....................................................
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Krasnodar 123
1494164482
ДРУЖИЩЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ И ВАЛИ ТЫ ТУДА ОТКУДА ПРИЕХАЛ! С ТЕБЯ ДАЖЕ ФИЗРУК НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
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Диктор
1494166558
Думаю в Краснодаре в конце сезона будет смена тренера.
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sochi-2013
1494169292
Галицкий,давайте Карпина или Оленичева- сколько можно команду и болельщиков мучить.
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Аскорбин
1494173909
Наконец то краснодарцы просекли что Шалимов за тренер(судя по коментам).В свое время он Уралан слил.А понтов то было.
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sochi-2013
1494181703
"Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными." Эти слова, должен был сказать Шалимову Галицкий, спросить: Почему?-и найти нового тренера. Я аж две кандидатуры предложил.))
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bolela_16
1494216860
Игорек, не пора бы в Москву???
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