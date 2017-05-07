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    Шалимов: «В матче с «Оренбургом» не хватало остроты с флангов, не было ни одной острой передачи»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о причинах поражения от «Оренбурга» в матче 27-го игрового дня чемпионата России.

    «Чего не хватило, чтобы сравнять счет? Думаю, нам надо было низом продолжать играть. Наверное, ошиблись, отправив центрального защитника в штрафную на последних минутах. Один удар был, практически ничего не создали мы. Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными.

    Поле и аншлаг на трибунах? Это никакого влияния не оказывает. Мы играем при 30-ти тысячах. Проблем с полем не было у нас», – сказал специалист.

    Результат в Оренбурге не повлиял на турнирное положение «быков». Команда по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 16:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 8 мая 2017, 07:14

      Игорек, не пора бы в Москву???

      1
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 7 мая 2017, 21:28

      "Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными." Эти слова, должен был сказать Шалимову Галицкий, спросить: Почему?-и найти нового тренера.
      Я аж две кандидатуры предложил.))

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 мая 2017, 19:18

      Наконец то краснодарцы просекли что Шалимов за тренер(судя по коментам).В свое время он Уралан слил.А понтов то было.

      2
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik > Аскорбин 8 мая 2017, 08:47

      Мы уже давно просекли, что физрука гнать надо!!!

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 7 мая 2017, 18:38

      "... Проблем с полем не было у нас», – сказал специалист...." Проблема одна - НЕТ ТРЕНЕРА !!!

      2
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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 7 мая 2017, 18:01

      Галицкий,давайте Карпина или Оленичева- сколько можно команду и болельщиков мучить.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 17:15

      Думаю в Краснодаре в конце сезона будет смена тренера.

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 7 мая 2017, 16:41

      ДРУЖИЩЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЕ ЧТО СДЕЛАЛ И ВАЛИ ТЫ ТУДА ОТКУДА ПРИЕХАЛ! С ТЕБЯ ДАЖЕ ФИЗРУК НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

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      Рейтинг: +6905

      sochi-2013 > Krasnodar 123 7 мая 2017, 17:14

      Хрен ему, а не спасибо. Так пусть валит!!!

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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 7 мая 2017, 16:29

      он еще ищет какую то проблему, проблема в тренерском штабе, это слепому видно.....................................................

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