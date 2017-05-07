Шалимов: «В матче с «Оренбургом» не хватало остроты с флангов, не было ни одной острой передачи»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о причинах поражения от «Оренбурга» в матче 27-го игрового дня чемпионата России.

«Чего не хватило, чтобы сравнять счет? Думаю, нам надо было низом продолжать играть. Наверное, ошиблись, отправив центрального защитника в штрафную на последних минутах. Один удар был, практически ничего не создали мы. Остроты с флангов не хватало, ни одной передачи острой не было. В плане созидания проблема была в этом. Передачи некачественные, они не были опасными.

Поле и аншлаг на трибунах? Это никакого влияния не оказывает. Мы играем при 30-ти тысячах. Проблем с полем не было у нас», – сказал специалист.

Результат в Оренбурге не повлиял на турнирное положение «быков». Команда по-прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице.