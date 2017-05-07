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    Источник: Слуцкий возглавит «Челси» в случае ухода из команды Конте

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить «Челси».

    Сообщается, что 46-летний специалист является приоритетным вариантом в шорт-листе владельца синих Романа Абрамовича на случай ухода из лондонской команды Антонио Конте.

    Ранее стало известно, что в услугах итальянца заинтересован «Интер», который готов значительно увеличить заработную плату тренеру.

    Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

    Источник: Express.co.uk

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    07.05.2017 11:25
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    Комментарии62
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      Рейтинг: +2389

      serglider 9 мая 2017, 05:07

      Шорт-лист в студию! То что Слуцкий мылся в бане с Абрамовичем еще не значит, что его назначат тренером Челси)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 мая 2017, 12:49

      xa-xa!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 7 мая 2017, 18:19

      ))))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 мая 2017, 17:01

      Вот это дичь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 7 мая 2017, 16:22

      Если уж там игроки Моуриньо слили, то что они со Слуцким сделают, даже представить страшно:)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 7 мая 2017, 16:04

      Бомбардиру свистеть не с руки,
      Вот такие у нас физруки!
      А ещё говорят - очень скоро в М Ю
      Карпин придёт, на Евро крою по Рублю.
      Произвёл он свой эффект
      Когда на матче стал эксперт.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > subbotaspartak 7 мая 2017, 16:53

      Скажу тебе, дружок, сердечно:
      Не обижайся ты, конечно,
      Задумки классные ты мочишь!
      Но с рифмой у тебя не очень.......)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2017, 15:34

      а че все может быть ведь Грант возглавил Челси, а чем он лучше Слуцкого просто если это случится то скорее всего не на долго

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      Рейтинг: +370

      splint1989 7 мая 2017, 15:19

      Бред... Слуцкий хороший тренер, но Челси это перебор, откуда только берут такие слухи...

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 7 мая 2017, 14:27

      просто смешно..а слов нет..

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 7 мая 2017, 14:25

      А я бы поддержал ЛВС. Иногда шансы появляются сами по себе, ввиду косвенных факторов.
      Ну и забавно, конечно, окажется, если это не утка, только Конте, кмк, никуда не собирается из Челси. Если только, в Барселону

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