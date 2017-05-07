Источник: Слуцкий возглавит «Челси» в случае ухода из команды Конте

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить «Челси».

Сообщается, что 46-летний специалист является приоритетным вариантом в шорт-листе владельца синих Романа Абрамовича на случай ухода из лондонской команды Антонио Конте.

Ранее стало известно, что в услугах итальянца заинтересован «Интер», который готов значительно увеличить заработную плату тренеру.

Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.