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  • Источник: Слуцкий возглавит «Челси» в случае ухода из команды Конте

Источник: Слуцкий возглавит «Челси» в случае ухода из команды Конте

7 мая 2017, 11:25
61

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возглавить «Челси».

Сообщается, что 46-летний специалист является приоритетным вариантом в шорт-листе владельца синих Романа Абрамовича на случай ухода из лондонской команды Антонио Конте.

Ранее стало известно, что в услугах итальянца заинтересован «Интер», который готов значительно увеличить заработную плату тренеру.

Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

Источник: Express.co.uk
Англия. Премьер-лига Челси Слуцкий Леонид Конте Антонио Абрамович Роман
Комментарии (61)
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ALeX-161-rus
1494145805
Бред,по другому и не скажешь.
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Nesterenko
1494146122
Бомбардир, не смешно.
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n1hat
1494146476
Никто из игроков Челси, не станет подчиняться русскому тренеру)
Ответить
Масоха
1494148312
А почему не тренером Реала?!
Ответить
Альфред фаред
1494148700
Большего бреда не слышал!
Ответить
valike35
1494148801
Да че мелочится то сразу в барсу его
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1494149246
в челси вряд ли, а в чемпионшип должны взять
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xapaycm
1494149257
Почему бы и нет! Слуцкий один из тех наших тренеров, кто чего-то добился в футболе. Только удачи. В любом случае, он без работы не останется.
Ответить
yorgenbarenz
1494149762
Абрамовича боярышником угостили?
Ответить
Chernyi Lis
1494156475
просто смешно..а слов нет..
Ответить
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