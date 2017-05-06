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    Лебеденко: «Мне никто не говорил, что этот матч с «Уралом» надо выиграть, а этот проиграть»

    Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко прокомментировал слухи о том, что игры грозненской команды с «Уралом» могли быть договорными. Россиянин признался, что ему никто не говорил о том, как следует сыграть в матчах против екатеринбуржцев.

    – Матчи «Терека» против «Урала» в последние годы сопровождаются разговорами о ставках, а не о футболе.

    – Все это отвлекает, каждый год одно и тоже. Мы с ребятами подходили к тренерскому штабу и спрашивали, чтобы нам объяснили, что происходит. Но никто ничего нам не сказал, непонятно откуда эти разговоры вообще берутся. Мне никто ни разу не говорил, что этот матч против «Урала» надо выиграть, а этот проиграть.

    – В матче с «Уралом» понимали, что соперник мыслями в финале Кубка России?

    – Может, они действительно готовились к финалу, потому что не было нескольких игроков, которые у них всегда выходили в старте. В первом тайме «Урал» смотрелся лучше, но во второй половине матча стало спокойнее из-за того, что удалось забить второй мяч. Надо отдать должное молодежи «Урала», которая провела матч уровня Премьер-лиги на очень хорошем уровне, они меня порадовали. Может, в каких-то моментах они действовали рискованно, но тренер им доверяет.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.05.2017 17:40
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