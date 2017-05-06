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    ФНЛ. «Зенит-2» переиграл «Мордовию», «Волгарь» разобрался с «Сибирью»

    В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» на своем поле победил «Мордовию». Дублем в составе петербуржцев отметился Кирилл Погребняк, еще один гол на свой счет записал Владислав Сиротов.

    В другом поединке «Волгарь» в родных стенах забил четыре безответных мяча в ворота «Сибири». Мячи в активе Акбашева, Отставнова, Сутормина и Машукова.

    Первенство России. ФНЛ. 35-й тур

    Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Мордовия (Саранск) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Погребняк, 43; 2:0 – Сиротов, 64; 3:0 – Погребняк, 79; 3:1 – Иванов, 90+1.

    Волгарь (Астрахань) – Сибирь (Новосибирск) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Акбашев, 29; 2:0 – Отставнов, 35; 3:0 – Сутормин, 77; 4:0 – Машуков, 83.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 18:58
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