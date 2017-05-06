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  • Семак считает место, на котором находится «Уфа», заслуженным

Семак считает место, на котором находится «Уфа», заслуженным

6 мая 2017, 11:04
3

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак признался, что рад вернуться в Казань, где его команде предстоит встретиться с местным «Рубином» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча пройдет в воскресенье, 7 мая, в 16:30 по московскому времени.

– Конечно, я рад. Город мне не чужой. Пока не планировал каких-то встреч со старыми знакомыми и посещения мест, времени мало, заняты подготовкой к матчу.

– Для вас это первое татаро-башкирское дерби, а первое закончилось двумя удалениями, двумя пенальти и пятью голами. Чувствуете какую-то принципиальность?

– Казань и Уфа – соседи, поэтому существует такое противостояние. В хоккее ведь также между «Ак Барсом» и «Салаватом» – их матчи проходят всегда зрелищно. Да и прошлый матч чемпионата, о котором вы сказали, был, наверное, один из самых интересных в сезоне. Было много борьбы. Поэтому мы тоже ждем интересной игры от этого дерби.

– «Уфа» не могла выиграть семь матчей подряд. Это давило? Чем можно объяснить такой спад?

– Уровень соперников был высок. В каких-то матчах мы не победили, потому что были слабее, а в каких-то нам не повезло. Думаю, место, на котором находится сейчас «Уфа» – оно заслуженное. Наверное, оно отражает уровень игры нашей команды.

– «Уфу» Семака некоторые критикуют за слишком прагматичный футбол. Как вы к этому относитесь и в какой футбол хотите играть?

– Нужно отталкиваться не от возможностей, а от задач, которые стоят перед командой. Нам надо набирать очки и показывать хороший футбол. Но первоочередная задача – это набрать очки, мы находимся в середине таблицы и работаем. Сама игра зависит от того, какие футболисты у тренера в распоряжении. От этого мы и строим нашу игру. Прагматизм? Это спорный вопрос. Кому-то нравится наша игра, кому-то нет, но я не думаю, что мы играли хуже других команд, даже лидеров чемпионата. Были матчи, которые мы провели ниже наших возможностей, а были, когда на равных играли с ведущими клубами.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа Рубин Семак Сергей
Комментарии (3)
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Mahone
1494063120
Нормально все,костяк есть,прикупят парочку игрочищ и все,Удачи Семаку!!!!!!!
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dimon2602
1494067965
Для уфы это выдающийся сезон
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Gornostay
1494078721
Рад за Семака! Удачи с Рубином
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