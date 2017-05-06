Анчелотти не выбирает капитана «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о выборах капитана в мюнхенском клубе. По его словам, все решает команда и клуб.

«Вопрос выбора капитана в «Баварии» решают команда и клуб, но точно не я.

Кто заменит Лама справа? Джошуа Киммих – неплохой вариант для этой позиции», – приводит слова итальянского специалиста TZ.

Напомним, что по завершении текущего сезона нынешний капитан команды Филипп Лам закончит карьеру футболиста. Матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Дармштадт» состоится в субботу, 6 мая, в 16:30 по московскому времени.