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    Анчелотти не выбирает капитана «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о выборах капитана в мюнхенском клубе. По его словам, все решает команда и клуб.

    «Вопрос выбора капитана в «Баварии» решают команда и клуб, но точно не я.

    Кто заменит Лама справа? Джошуа Киммих – неплохой вариант для этой позиции», – приводит слова итальянского специалиста TZ.

    Напомним, что по завершении текущего сезона нынешний капитан команды Филипп Лам закончит карьеру футболиста. Матч 32-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Дармштадт» состоится в субботу, 6 мая, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 09:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 мая 2017, 09:42

      Нойер, Мюллер, Роббен. Больше по идее и некому.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zatonn 6 мая 2017, 09:59

      Если поднатужиться можно Хуммельса придумать. Или бойца Видаля.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > ItalianFootball 6 мая 2017, 10:37

      Хуммельса? Прекрасный игрок, но пусть баварского стажа поднаберёт. Что касается Видаля, то это крайне неуравновешенный человек, подчас способный на ровном месте подвести команду. Ни в коем случае!

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > zatonn 6 мая 2017, 10:49

      Мюллер врядли. Думаю Нойер будет

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > panmon 6 мая 2017, 11:16

      Всё правильно, так и будет. В первом посте я расставил фамилии в порядке приоритета. Основной капитан - Нойер. В случае его отсутствия - Томас. В случае отсутствия первых двух Арррррье-е-ен Ррроббен. Но кстати, нельзя и Роберта со счёта сбрасывать. Как-никак, а в сборноой Польше он капитанит.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zatonn 6 мая 2017, 13:43

      Там ключевые слова были - ЕСЛИ ПОДНАТУЖИТЬСЯ. После Лама резко менять темперамент капитана не станут (Видаль) и после всей его карьеры не дадут повязку вновьпребышему (Хуммельс)

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