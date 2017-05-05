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Гиггз может возглавить «Мидлсбро»

5 мая 2017, 08:42
8

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Мидлсбро» в следующем сезоне. Напомним, что он имеет опыт работы помощником главного тренера «МЮ», покинув данный пост летом 2016 года.

В данный момент «Мидлсбро» руководит исполняющий обязанности главного тренера Стив Эгнью, который был назначен после увольнения Айтора Каранки в марте 2017 года. Под его управлением команда добыла лишь одну победу в Премьер-лиге – над «Сандерлендом».

В текущем сезоне «Мидсбро» после 35 туров располагается на 19-м месте в турнирной таблице, отставая от идущего на 17-м месте «Халл Сити» на шесть очков.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Мидлсбро Гиггз Райан Эгнью Стив
Комментарии (8)
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Lexa_Lexa
1493965424
Хороший может выйти тренер
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Павел Буре
1493966610
Раян, попробуй всякие схемы в мидлсбро, а потом давай подымай манчестер.
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slavko33002
1493967946
Пора начинать.
Ответить
David_Fio
1493968870
Давай, Райан! Верни Боро в Премьер Лигу по-настоящему!
Ответить
champion_cska
1493972867
Пожелаю Гиггзу только удачи в тренерской карьере.
Ответить
sandutzu
1493975578
пора Райан. пора
Ответить
GenghisKhan
1493993362
Пока не верю)
Ответить
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