Гиггз может возглавить «Мидлсбро»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Мидлсбро» в следующем сезоне. Напомним, что он имеет опыт работы помощником главного тренера «МЮ», покинув данный пост летом 2016 года.

В данный момент «Мидлсбро» руководит исполняющий обязанности главного тренера Стив Эгнью, который был назначен после увольнения Айтора Каранки в марте 2017 года. Под его управлением команда добыла лишь одну победу в Премьер-лиге – над «Сандерлендом».

В текущем сезоне «Мидсбро» после 35 туров располагается на 19-м месте в турнирной таблице, отставая от идущего на 17-м месте «Халл Сити» на шесть очков.