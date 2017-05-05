Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гиггз может возглавить «Мидлсбро»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Мидлсбро» в следующем сезоне. Напомним, что он имеет опыт работы помощником главного тренера «МЮ», покинув данный пост летом 2016 года.

    В данный момент «Мидлсбро» руководит исполняющий обязанности главного тренера Стив Эгнью, который был назначен после увольнения Айтора Каранки в марте 2017 года. Под его управлением команда добыла лишь одну победу в Премьер-лиге – над «Сандерлендом».

    В текущем сезоне «Мидсбро» после 35 туров располагается на 19-м месте в турнирной таблице, отставая от идущего на 17-м месте «Халл Сити» на шесть очков.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2017 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 5 мая 2017, 17:09

      Пока не верю)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 5 мая 2017, 12:12

      пора Райан. пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      champion_cska 5 мая 2017, 11:27

      Пожелаю Гиггзу только удачи в тренерской карьере.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 5 мая 2017, 10:21

      Давай, Райан! Верни Боро в Премьер Лигу по-настоящему!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 5 мая 2017, 10:05

      Пора начинать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > slavko33002 5 мая 2017, 12:12

      челси ливер и святые-это дорога в шип,какой нахрен гиггз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 5 мая 2017, 09:43

      Раян, попробуй всякие схемы в мидлсбро, а потом давай подымай манчестер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 5 мая 2017, 09:23

      Хороший может выйти тренер

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11