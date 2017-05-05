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    Стив Эгнью

    Тренер
    Имя Стив
    Фамилия Эгнью
    Гражданство Англия
    Дата рождения 9 ноября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Мидлсбро 6 1 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.04.2017 Мидлсбро 1 : 0 Сандерленд
    05.04.2017 Халл Сити 4 : 2 Мидлсбро
    08.04.2017 Мидлсбро 0 : 0 Бернли
    17.04.2017 Мидлсбро 1 : 2 Арсенал
    22.04.2017 Борнмут 4 : 0 Мидлсбро
    30.04.2017 Мидлсбро 2 : 2 Манчестер Сити
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