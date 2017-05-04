Лоськов может провести прощальный матч в игре против «Оренбурга» 13 мая

Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов может провести прощальный матч в игре 28-го тура РФПЛ против «Оренбурга». По информации источника, решение о появлении в составе железнодорожников 43-летнего игрока будет принимать главный тренер Юрий Семин.

Напомним, Лоськов завершил профессиональную карьеру в 2013 году, однако минувшей зимой подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт.

Встреча против «Оренбурга» пройдет 13 мая. В этот же день руководство московского клуба планирует устроить праздничную программу, приуроченную к победе команды в Кубке России.