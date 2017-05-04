Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лоськов может провести прощальный матч в игре против «Оренбурга» 13 мая

    Тренер и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов может провести прощальный матч в игре 28-го тура РФПЛ против «Оренбурга». По информации источника, решение о появлении в составе железнодорожников 43-летнего игрока будет принимать главный тренер Юрий Семин.

    Напомним, Лоськов завершил профессиональную карьеру в 2013 году, однако минувшей зимой подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт.

    Встреча против «Оренбурга» пройдет 13 мая. В этот же день руководство московского клуба планирует устроить праздничную программу, приуроченную к победе команды в Кубке России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2017 21:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 5 мая 2017, 08:08

      Ждем Ждем Ждем.Я ждал его в финале

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 мая 2017, 06:28

      Наконец-таки! И чем больше сыграет, тем лучше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 5 мая 2017, 05:23

      Заслужил,игрок был приличный,прощальный матч в 43 года,да еще в действующей команде-класс!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 4 мая 2017, 21:28

      Правильно все!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11