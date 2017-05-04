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  • Президент «Урала» Иванов: «Легионеры приехали к нам и должны уважать наши законы. Кто такой Ари и почему он себя так ведет?»

Президент «Урала» Иванов: «Легионеры приехали к нам и должны уважать наши законы. Кто такой Ари и почему он себя так ведет?»

4 мая 2017, 19:35
13

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о драке во время финальной встречи Кубка России против «Локомотива» (0:2).

«Я хорошо знаю Артема Фидлера, он справедливый парень. Ари сзади подло с размаху ударил его кулаком. Обидно, что они приезжают в нашу страну и чувствуют себя непонятно кем. Они приехали к нам и должны уважать наши законы. А они выходят, распускают руки, и судьи потакают этим футболистам.

Ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари и почему он себя так ведет? Не знаю, из-за чего все началось, но удар сзади видел. И Рома Павлюченко из-за этого сказал, что так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били. На играх чемпионата карточки никак не скажутся. Им могут дать по несколько игр дисквалификации в Кубке страны в следующем сезоне. Я был на КДК после матча с «Зенитом», там сидят опытные люди, и они все внимательно разберут.

Не думаю, что в домашнем матче против «Локомотива» будет продолжение стычки. Ребята будут стараться взять реванш за поражение в Кубке России», — сказал Иванов.

17 мая уральский клуб сыграет с железнодорожниками в рамках встречи 29-го тура чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Локомотив Урал Иванов Григорий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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shinnik
1493916335
— Иван Иваныч Иванов с утра ходит без штанов! А Иванов Иван Иваныч одевает штаны на ночь!...(цитатищща)
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Kaktus_ko
1493916780
Ари пал в моих глазах
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Garrincha58
1493916853
отмутулить этих Ариков и Фернандешей в ответном матче надавать таких пилюлей чтобы забыли как их зовут и кто они такие
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NEON-SM
1493916956
как-то сумбурно всё, иностранцы порой замкнуто играют, раскрываются не так много. Ари поступил очень некрасиво, и это странно, он обычно очень дружелюбный, по крайней мере раньше. а тут уже понятно что локо победил и завоевал кубок, настроение супер у негои лезть в драку чтоб получить наказание, не просто толкаться а прям бить, как-будто объелся экстези
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Atom2020
1493917929
Да уж ... Рома прямо так и сказал: "так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били" ... забыл добавить только, что после каждого слова еще воткнул "говно" ... позорище, что одни, что другие ...
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Бугимен
1493918910
АРИ это баклан неуравновешенный,в Китай его надо отправить!В Краснодаре Ари не любили за хамский характер,не зря тогда Спартак его продал в Краснодар!А теперь и ЛОКО подставляет своими выходками !
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4agaaa
1493918917
На скамейку на ближайшие 10-15 матчей и с удержанием зп, результат сразу будет, желание у других гастеров отпадёт руки распускать
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Fedor4uk
1493919495
С его слов значит если бы был Халк на месте Ари это бы было нормально,потому что Халк типа звезда!Какие то двойные стандарты у Григория Иванова!
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Artemka69
1493919597
Вот тут Иванов все правильно сказал!!
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арейская
1493966188
Как это непонятно кем себя чувствуют? Очень даже понятно, так прямо и говори, чувствуют себя хозяевами, и не только страны, но и жизни
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