Президент «Урала» Иванов: «Легионеры приехали к нам и должны уважать наши законы. Кто такой Ари и почему он себя так ведет?»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о драке во время финальной встречи Кубка России против «Локомотива» (0:2).

«Я хорошо знаю Артема Фидлера, он справедливый парень. Ари сзади подло с размаху ударил его кулаком. Обидно, что они приезжают в нашу страну и чувствуют себя непонятно кем. Они приехали к нам и должны уважать наши законы. А они выходят, распускают руки, и судьи потакают этим футболистам.

Ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари и почему он себя так ведет? Не знаю, из-за чего все началось, но удар сзади видел. И Рома Павлюченко из-за этого сказал, что так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били. На играх чемпионата карточки никак не скажутся. Им могут дать по несколько игр дисквалификации в Кубке страны в следующем сезоне. Я был на КДК после матча с «Зенитом», там сидят опытные люди, и они все внимательно разберут.

Не думаю, что в домашнем матче против «Локомотива» будет продолжение стычки. Ребята будут стараться взять реванш за поражение в Кубке России», — сказал Иванов.

17 мая уральский клуб сыграет с железнодорожниками в рамках встречи 29-го тура чемпионата России.