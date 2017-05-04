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    Президент «Урала» Иванов: «Легионеры приехали к нам и должны уважать наши законы. Кто такой Ари и почему он себя так ведет?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о драке во время финальной встречи Кубка России против «Локомотива» (0:2).

    «Я хорошо знаю Артема Фидлера, он справедливый парень. Ари сзади подло с размаху ударил его кулаком. Обидно, что они приезжают в нашу страну и чувствуют себя непонятно кем. Они приехали к нам и должны уважать наши законы. А они выходят, распускают руки, и судьи потакают этим футболистам.

    Ясно, приехал Халк, вокруг него все ходят. Но кто такой Ари и почему он себя так ведет? Не знаю, из-за чего все началось, но удар сзади видел. И Рома Павлюченко из-за этого сказал, что так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били. На играх чемпионата карточки никак не скажутся. Им могут дать по несколько игр дисквалификации в Кубке страны в следующем сезоне. Я был на КДК после матча с «Зенитом», там сидят опытные люди, и они все внимательно разберут.

    Не думаю, что в домашнем матче против «Локомотива» будет продолжение стычки. Ребята будут стараться взять реванш за поражение в Кубке России», — сказал Иванов.

    17 мая уральский клуб сыграет с железнодорожниками в рамках встречи 29-го тура чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2017 19:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 мая 2017, 09:36

      Как это непонятно кем себя чувствуют? Очень даже понятно, так прямо и говори, чувствуют себя хозяевами, и не только страны, но и жизни

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 мая 2017, 20:39

      Вот тут Иванов все правильно сказал!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 4 мая 2017, 20:38

      С его слов значит если бы был Халк на месте Ари это бы было нормально,потому что Халк типа звезда!Какие то двойные стандарты у Григория Иванова!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 4 мая 2017, 20:28

      На скамейку на ближайшие 10-15 матчей и с удержанием зп, результат сразу будет, желание у других гастеров отпадёт руки распускать

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 мая 2017, 20:28

      АРИ это баклан неуравновешенный,в Китай его надо отправить!В Краснодаре Ари не любили за хамский характер,не зря тогда Спартак его продал в Краснодар!А теперь и ЛОКО подставляет своими выходками !

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 мая 2017, 20:17

      ну, а как вы себе представляете объяснение законов? Причём это законы неписанные.... их так много, что половину чемпионата легионер должен будет находится в карантине и на поле не выходить....

      1
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 4 мая 2017, 20:12

      Да уж ... Рома прямо так и сказал: "так нельзя, таких надо отправлять домой, чтобы их не было в нашей стране и чтобы они наших ребят не били" ... забыл добавить только, что после каждого слова еще воткнул "говно" ... позорище, что одни, что другие ...

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 мая 2017, 19:55

      как-то сумбурно всё, иностранцы порой замкнуто играют, раскрываются не так много. Ари поступил очень некрасиво, и это странно, он обычно очень дружелюбный, по крайней мере раньше. а тут уже понятно что локо победил и завоевал кубок, настроение супер у негои лезть в драку чтоб получить наказание, не просто толкаться а прям бить, как-будто объелся экстези

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 мая 2017, 19:54

      отмутулить этих Ариков и Фернандешей в ответном матче надавать таких пилюлей чтобы забыли как их зовут и кто они такие

      2
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      Рейтинг: +30

      Kaktus_ko 4 мая 2017, 19:53

      Ари пал в моих глазах

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