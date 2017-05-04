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    Алвес вышел на второе место по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет, обойдя Месси

    Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес в первом полуфинале Лиги чемпионов «Монако», который закончился победой его команды со счетом 2:0, стал автором двух результативных передач. С момента своего первого матча в турнире (сезон-2007/08) он записал на свой счет 25 голевых пасов. По этому показателю бразильцу удалось обойти форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 23 передачи.

    На первой строчке данного рейтинга располагается нападающий «Реала» Криштиану Роналду. За последние десять лет он записал на свой счет 29 пасов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 10:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2017, 21:57

      Красавчик!!!!Шикарный игрок!!!!Статистика конечно удивила...)))

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 4 мая 2017, 15:22

      алвес барселоне: как дела в лч посоны?)

      1
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      Рейтинг: +46

      Черемшанец 4 мая 2017, 12:28

      за следующие пару сезонов Месси наверное все равно их обойдет!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 4 мая 2017, 11:59

      Интересно, как себя чувствует сейчас барселона, после такой игры алвеса, который ушел от них БЕСПЛАТНО!!!!

      3
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      Рейтинг: +11

      ShaMaN_27 > Павел Буре 5 мая 2017, 04:03

      не знаю как Барса. но алвес чувствует себя шикарно походу

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 4 мая 2017, 11:54

      Одна только первая голевая на Игу стоит пяти голевых передач)Шедевральная атака была)

      0
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      Рейтинг: +80

      emdroof 4 мая 2017, 11:14

      Да, Игуаину шикарные передачи выдал

      1
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