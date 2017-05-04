Алвес вышел на второе место по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет, обойдя Месси

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес в первом полуфинале Лиги чемпионов «Монако», который закончился победой его команды со счетом 2:0, стал автором двух результативных передач. С момента своего первого матча в турнире (сезон-2007/08) он записал на свой счет 25 голевых пасов. По этому показателю бразильцу удалось обойти форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 23 передачи.

На первой строчке данного рейтинга располагается нападающий «Реала» Криштиану Роналду. За последние десять лет он записал на свой счет 29 пасов.