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  • Алвес вышел на второе место по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет, обойдя Месси

Алвес вышел на второе место по голевым пасам в Лиге чемпионов за последние 10 лет, обойдя Месси

4 мая 2017, 10:30
7

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес в первом полуфинале Лиги чемпионов «Монако», который закончился победой его команды со счетом 2:0, стал автором двух результативных передач. С момента своего первого матча в турнире (сезон-2007/08) он записал на свой счет 25 голевых пасов. По этому показателю бразильцу удалось обойти форварда «Барселоны» Лионеля Месси, на счету которого 23 передачи.

На первой строчке данного рейтинга располагается нападающий «Реала» Криштиану Роналду. За последние десять лет он записал на свой счет 29 пасов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Барселона Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Алвес Дани
Комментарии (7)
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emdroof
1493885652
Да, Игуаину шикарные передачи выдал
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Dammit
1493888048
Одна только первая голевая на Игу стоит пяти голевых передач)Шедевральная атака была)
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Павел Буре
1493888372
Интересно, как себя чувствует сейчас барселона, после такой игры алвеса, который ушел от них БЕСПЛАТНО!!!!
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Черемшанец
1493890123
за следующие пару сезонов Месси наверное все равно их обойдет!
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овертайм
1493900556
алвес барселоне: как дела в лч посоны?)
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ЖОРРО
1493924268
Красавчик!!!!Шикарный игрок!!!!Статистика конечно удивила...)))
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