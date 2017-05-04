Фабиньо: «Монако» рано списывать со счетов»

Капитан «Монако» Фабиньо после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» признался, что его команда постарается наверстать упущенное в ответном поединке. Он считает, что французский клуб рано списывать со счетов.

«Соперник играл лучше и заслужил победу. Но мы не сдадимся. Сделаем все возможное в ответном матче. Нельзя списывать нас со счетов, учитывая наше нападение», – сказал после матча футболист.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 9 мая.