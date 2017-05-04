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    Фабиньо: «Монако» рано списывать со счетов»

    Капитан «Монако» Фабиньо после первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» признался, что его команда постарается наверстать упущенное в ответном поединке. Он считает, что французский клуб рано списывать со счетов.

    «Соперник играл лучше и заслужил победу. Но мы не сдадимся. Сделаем все возможное в ответном матче. Нельзя списывать нас со счетов, учитывая наше нападение», – сказал после матча футболист.

    Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Монако» – «Ювентус» закончился со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 9 мая.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2017 06:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 мая 2017, 10:26

      Рано ? Самый раз

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 4 мая 2017, 07:40

      Поздно уже

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