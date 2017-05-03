Жардим: «Против «Ювентуса» очень тяжело обороняться»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Специалист подчеркнул, что обороне его команды придется нелегко в игре против туринцев.

«У «Ювентуса» есть дух победителей. Это хорошо организованная команда с физически мощной обороной. У него сильная атака, которой нужно всего пару моментов, чтобы забить гол. «Ювентус» – хладнокровная команда, которая к тому же очень хороша при «стандартах». Против нее очень тяжело обороняться.

Думаю, мы забьем на стадионе «Ювентуса». Мы уже забивали по три мяча в Дортмунде и Манчестере, а в Лондоне забили два «Тоттенхэму». Эти клубы больше ориентированы на атаку и менее сконцентрированы на обороне. Нам нужно уделить внимание переходным фазам в атаке и обороне», – сказал Жардим.

Матч «Монако» – «Ювентус» пройдет сегодня на стадионе «Луи-Дозьем» и начнется в 21:45 по московскому времени.