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    Манчини может заменить Эмери в «ПСЖ»

    Экс-главный тренер «Манчестер Сити» и «Интера» Роберто Манчини является кандидатом на то, чтобы возглавить «ПСЖ». Нынешний наставник парижан Унаи Эмери может покинуть клуб по завершении сезона по причине неудовлетворительных результатов.

    Как ранее сообщалось, испанским специалистом интересуется «Рома», пост спортивного директора которой недавно занял Мончи, работавший с Эмери в «Севилье».

    Нынешний рулевой «волков» Лучано Спаллетти почти наверняка покинет Рим, так как до сих пор не продлил контракт, рассчитанный до июня.

    После 35-ти туров «ПСЖ» занимает вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от «Монако» на три очка и имея в активе на один матч больше.

    Источник: Football Italia

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    02.05.2017 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 2 мая 2017, 16:38

      Лучше Раньери

      0
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      Рейтинг: +60

      REAL1902 2 мая 2017, 12:22

      На следующий сезон можно хоть кого ставить, все равно чемпионами станут. У Монако пол команды раскупят, достойной конкуренции не будет у ПСЖ в чемпионате.

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