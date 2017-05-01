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    Примера. Гол Диего Льоренте принес «Малаге» победу над «Севильей», команды забили шесть мячей

    «Малага» обыграла «Севилью» со счетом 4:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании. В составе хозяев забили Пабло Малья, Сандро Рамирес, Диего Льоренте и Хуан Карлос. У гостей дублем отметился Франко Васкес.

    Победа позволила «Малаге» набрать 42 балла и выйти на 12-ю строчку в турнирной таблице. Подопечные Хорхе Сампаоли с 68-ю очками остались на четвертом месте.

    Испания. Примера. 35-й тур

    Малага – Севилья – 4:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Васкес, 30; 1:1 – Малья, 38; 2:1 – Рамирес, 51; 2:2 – Васкес, 57; 3:2 – Льоренте, 77; 4:2 – Карлос, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 23:50
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